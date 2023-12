Nach dem verlorenen Kellerduell gegen Köln sind die Lilien enttäuscht und sauer. Der Gegner ist hingegen einfach nur froh, irgendwie ein Tor gemacht zu haben. Die Stimmen zum Spiel.

Die Lilien-PK nach dem Spiel gegen Köln

Darmstadt 98 hat das Kellerduell gegen den 1. FC Köln verloren. Die Bundesliga-Partie am Freitagabend endete 0:1 (0:0), das goldene Tor erzielte Davie Selke in der 60. Minute.

Christoph Klarer: "Wir haben nicht unser Leistungsmaximum erreicht. Wir haben nicht so agiert, wie wir es können. Trotzdem ist es für mich ein ganz klares 0:0-Spiel oder 1:1. Wir werden weiterarbeiten, aber heute war es zu wenig. Wir müssen als Team besser werden und jeder einzelne auch. Wir haben nicht viel zugelassen, dann ist es ein billiger Standard, den wir so auf keinen Fall kriegen dürfen. Natürlich bin ich sauer. Es wäre schlecht, wenn das irgendwer heute nicht wäre."

Fabian Holland: "Wir sind sehr unzufrieden mit dem Spiel. Das tut schon weh. Kaum einer hat seine Qualitäten auf den Platz gebracht. Dann ist es schwer. Dann entscheiden irgendwann die Kleinigkeiten, das war dann das Standardtor. Wir hatten so viele Abspielfehler, sind überhaupt nicht in den Flow gekommen und konnten das Stadion dann auch nicht mitnehmen. Das ist ärgerlich, weil wir gerade zu Hause eine Macht sein wollen. Wir werden das Spiel analysieren und dann nächste Woche in Heidenheim hoffentlich ein anderes Gesicht zeigen."

Lilien verlieren gegen Köln

Marcel Schuhen (bei Dazn): "Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Es war ein Abtasten auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit. Da wollte keiner einen Fehler machen. In der zweiten Halbzeit war es offener, aber Torchancen hatten wir nicht. Und dann entscheidet eben ein Standard das Spiel. Das war zu wenig."

Torsten Lieberknecht: "Ich bin enttäuscht, weil wir das Spiel so verloren haben, wie wir es verloren haben. Die Standard-Situation verlängern wir unglücklich. Offensiv würde ich es mir wünschen, dass wir sie mal so verlängern würden. Selke steht da und macht ihn rein, so kommst du auf die Verliererstraße. Wir kommen in der zweiten Halbzeit sehr gut rein, dann ist es das enge Spiel und die Standard-Situation, die uns jetzt enttäuscht zurücklässt. Das Spiel war insgesamt eher ausgeglichen und hatte eine taktische Prägung."

Lieberknecht: "Ich bin enttäuscht"

Davie Selke: "Es war ein extrem wichtiges Spiel für uns. Da war es wichtig, das Ding zu ziehen, egal wie. Wir sind extrem happy. Ich bin auch extrem stolz auf die Jungs hinten. Zu null gespielt, das hatten wir uns vorgenommen."

Steffen Baumgart (bei Dazn): "Das war heute ein Spiel mit ganz wenigen Highlights. Wir hatten immerhin die eine oder andere Aktion, aber man hat beiden Teams angesehen, dass es drückt. Es ist schön, dass wir aus diesem Standard was gemacht haben, sonst hätten wir aus dem Spiel auch kein Tor mehr geschossen. Wir sind froh, dass wir drei Punkte mitnehmen. Aber mehr ist zu dem Spiel heute auch nicht zu sagen."