Der SV Darmstadt 98 hat seine Krise beendet. Die Lilien schlugen den FC Schalke 04 souverän, das Spiel war dank eines Traumstarts nach fünf Minuten praktisch entschieden.

Der SV Darmstadt 98 hat sein Heimspiel am Sonntag gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 (2:0) gewonnen. Stürmer Isac Lidberg brachte die Lilien mit einem Doppelschlag früh auf die Siegerstraße (3./5.).

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt brachte Luca Marseiler für den gesperrten Jean-Paul Boetius, auch Fraser Hornby und Sergio Lopez kehrten nach überstandenen Blessuren in die Startelf zurück. Vor allem aber schien Kohfeldt die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannschaft legte los wie die Feuerwehr.

Lidbergs früher Doppelschlag

Schon nach drei Minuten gingen die Lilien in Führung, nach einem Ballgewinn im Mittelfeld landete das Leder bei Lidberg auf der linken Seite, der am Strafraumeck seinen Gegenspieler vernaschte und sehenswert ins lange Eck schlenzte. Der umjubelte Führungstreffer.

Doch damit nicht genug: Nur zwei Minuten später war es Marseiler, der einen schönen Ball in die Schnittstelle der Schalker Abwehr spielte, erneut Lidberg chippte den Ball am herauseilenden Schalke-Keeper Justin Heekeren vorbei ins lange Eck. Ekstase am Böllenfalltor, ratlose Gesichter bei den Schalkern, die von den Lilien in den ersten Minuten schlicht überrannt wurden.

Vukotic und Hornby verpassen das 3:0

In der Folge blieb Darmstadt das bessere Team, ohne jedoch vollends im Vollgasmodus zu verbleiben. Ein Pfostenschuss von Hornby aus spitzem Winkel hätte das 3:0 sein können (21.), ansonsten verwalteten die Lilien die Führung. Was nicht heißt, dass die Lilien die Spannung verloren. Bezeichnend, wie oft sich die Spieler bei Ballgewinnen, herausgeholten Ecken oder gewonnenen Zweikämpfen selbst feierten oder das Publikum animierten. Schalke spielte derweil auch wieder mit, ohne jedoch zu hundertprozentigen Torchancen zu kommen.

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt: Die Lilien verwalteten das Geschehen weiterhin souverän, Schalke fiel in der Offensive wenig bis nichts ein. Anders die Lilien, bei denen Aleksandar Vukotic per Kopf nach Ecke (63.) und Hornby aus halblinker Position frei vor Heekeren auf 3:0 hätten erhöhen können.

Erster Sieg 2025

Spätestens, als Schalkes Max Grüger nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte sah, war das Spiel vorbei. Und damit auch die Negativserie der Lilien, die den ersten Sieg im Jahr 2025 einfuhren. Ein Sieg, durch den die Hessen in der Tabelle an Schalke vorbei auf den 12. Platz springen.