Marvin Mehlem von Darmstadt 98 hat sich in Bremen das Wadenbein gebrochen. Schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Nicht nur für ihn persönlich ist das ein Drama.

Videobeitrag Video Highlights: Werder Bremen - Darmstadt 98 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Wenn schon gefühlt alles gegen einen läuft, dann passiert auch noch so etwas. Der SV Darmstadt 98 war nach dem 1:1 in Bremen am Samstag sowieso schon mächtig angefressen, da das späte 2:1 von Tim Skarke in der Nachspielzeit vom VAR aufgrund eines Handspiels einkassiert wurde. Da fiel in den ersten Minuten gar nicht auf, dass Mittelfeld-Antreiber Marvin Mehlem wenige Minuten zuvor verletzt ausgewechselt worden war. Die erste Vermutung: Wadenbeinbruch. Schon wieder.

Am Montag dann die traurige Bestätigung: Der 26-Jährige hat sich an gleicher Stelle wieder schwer verletzt. Anfang Dezember musste Mehlem den ersten Wadenbeinbruch hinnehmen, nun, keine drei Monate später, schon wieder. Ein echtes Drama. "Wir fühlen total mit Marvin mit, weil wir wissen, wie traurig er ist, dass er in den kommenden Spielen der Mannschaft nicht helfen kann", sagte Trainer Torsten Lieberknecht.

Erst konservativ behandelt, jetzt Operation

Anfang Dezember wurde noch entschieden, Mehlem konservativ zu behandeln. Sprich: ohne Operation. So stand der Ex-Karlsruher zwei Monate nach dem ersten Schock gegen Leverkusen schon wieder auf dem Platz, eine Woche später in Mönchengladbach durfte er bereits von Beginn an ran. Die Hoffnung war, dass der Körper hält.

Nun der Rückschlag mit der Konsequenz, dass Mehlem sich doch einer Operation unterziehen muss. "Wir alle im Verein drücken ihm die Daumen für die anstehende Zeit und werden ihn mit aller Kraft bei seiner Reha unterstützen", betonte Lieberknecht.

Saison noch nicht gelaufen?

Der so wichtige Mittelfeld-Antreiber fehlt den Lilien damit in den entscheidenden Spielen im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen die Südhessen auf den FC Augsburg, mit dem Spiel gegen den FCA beginnt für die Darmstädter die heiße Phase. Mehlems Kreativität und Spielfreude hätten den 98ern in den kommenden Partien gutgetan.

Noch besteht beim Tabellenletzten jedoch die Hoffnung, dass der erneute Wadenbeinbruch nicht gleichbedeutend mit dem kompletten Saisonaus des 26-Jährigen ist. Wie gut Mehlem der Mannschaft tut, hat er in den wenigen Partien nach seiner Rückkehr unter Beweis gestellt. Vielleicht kann er den Südhessen zum Ende der Spielzeit ja doch noch helfen.