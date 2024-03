Crunchtime für den SV Darmstadt 98. Wenn die Südhessen die Liga halten möchten, sind sie in Bochum fast schon zum Siegen verdammt. Aber ausgerechnet jetzt drohen einige Stammkräfte auszufallen. Dazu zählt auch Kapitän Fabian Holland.

Wenn der Mannschaftsbus des SV Darmstadt 98 am Sonntag vor dem Bochumer Ruhrstadion vorfährt, könnte es gut sein, dass einige Stammspieler nicht an Bord sind. Für das Auswärtsspiel beim VfL (19.30 Uhr) drohen Kapitän Fabian Holland und Abwehr-Routinier Klaus Gjasula (beide Adduktorenprobleme) auszufallen. Auch wackelt krankheitsbedingt der Einsatz von Stürmer Luca Pfeiffer.

Und das ausgerechnet vor dem Spiel, bei dem die Lilien fast schon zum Siegen verdammt sind, wenn sie in der Bundesliga bleiben wollen. "Es geht um sehr, sehr viel für beide Mannschaften. Jeder will eine Serie beenden. Von daher wird es ein hitziges Spiel", kündigte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht bei der Pressekonferenz am Donnerstag an.

19 Spiele ohne Sieg für die Lilien

Sein Team hat in den vergangenen 19 Liga-Spielen kein Sieg mehr einfahren können und steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Gegner Bochum wartet seit dem 3:2-Sieg Mitte Februar gegen die Bayern auf ein Erfolgserlebnis und steht momentan auf dem 15. Platz. Auch sie stecken also noch im Kampf um den Klassenerhalt.

Eine Situation, die beim VfL jedoch keine Unbekannte ist. "In den letzten zwei Jahren haben die Bochumer den Bundesliga-Abstiegskampf bestritten. Sie haben darin eine gewisse Erfahrung", so Lieberknecht. Das sei "ein Vorteil".

Bader und Riedel wieder eine Option für den Kader

Dennoch geht der Lilien-Trainer "sehr positiv" in die Wochen der Wahrheit. Auch deswegen, weil seine Mannschaft während der zurückliegenden Länderspiel-Pause gut trainiert habe. Auch die beiden genesenen Abwehrspieler Matthias Bader und Clemens Riedel waren wieder mit dabei. Mit Blick auf das Spiel am Sonntag sagte Lieberknecht: "Sie stellen definitiv eine Option dar und haben die Varianten erweitert. Dementsprechend glücklich sind wir."

Auch Braydon Manu, der in dieser Spielzeit auf Grund einer Sprunggelenksverletzung erst auf zwei Einsätze kam, habe sich im Training "sehr präsent und motiviert" gezeigt. Und stellt für den Sturm "eine weitere Option dar", so Lieberknecht.

Nach der Länderspielpause zählt's Lilien nehmen Anlauf für die letzte Hoffnung Der SV Darmstadt 98 ist rein rechnerisch weiter voll im Rennen um den Bundesliga-Klassenerhalt und holt in der Länderspielpause Schwung für die Crunchtime. Routinier Tobias Kempe ruft sogar ein vorzeitiges Endspiel aus.

"Auf jeden Fall mit Punkten zurückfahren"

Auf der anderen Seite bleibt die Liste der teilweise Langzeitverletzten bei den Südhessen lang: Fraser Hornby, Marvin Mehlem, Fabian Nürnberger, Fabio Torsiello (kleiner Muskelfaserriss) und Bartol Franjic (Gelbsperre) werden in Bochum definitiv nicht dabei sein.

Wenn die Lilien die Klasse halten wollen, darf das aber keine Ausrede sein. Deshalb wird Lieberknecht die Reise in den Ruhrpott zwar wohl ohne einige Stammkräfte antreten, aber er möchte "auf jeden Fall mit Punkten zurückfahren - und am besten mit drei".

