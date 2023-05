Patric Pfeiffer trägt in der kommenden Saison das Trikot vom FC Augsburg.

Patric Pfeiffer trägt in der kommenden Saison das Trikot vom FC Augsburg. Bild © Imago Images

Dass Patric Pfeiffer den SV Darmstadt 98 trotz Aufstieg verlassen wird, war schon länger klar. Nun hat er sich auch für einen Verein entschieden: Der Innenverteidiger wird beim FC Augsburg unterschreiben.

Der begehrte Lilien-Verteidiger Patric Pfeiffer hat sich für einen neuen Verein entschieden. Wie der hr-Sport weiß und auch die Bild berichtet, wird der 23-Jährige in den kommenden Tagen einen Vertrag beim FC Augsburg unterschreiben. Erst einmal will er noch die Aufstiegsparty in Darmstadt genießen.

Pfeiffer kam 2019 ablösefrei vom Hamburger SV zu den Südhessen, wo er sich zum absoluten Leistungsträger entwickelte. Eine Vertragsverlängerung bei den Lilien lehnte der von mehreren Klubs umworbene Innenverteidiger zuletzt ab. Heißt: Er wechselt erneut ablösefrei. In Augsburg soll er ein Vielfaches von dem verdienen, was die Darmstädter ihm bieten können.

Augsburger Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Der FCA hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv um Pfeiffer bemüht – und nun das Rennen gemacht. Nach Informationen des hr-Sport erhält er bei den Fuggerstädtern einen Vertrag über vier Jahre.

In Augsburg wird Pfeiffer zunächst aber auf der Bank Platz nehmen müssen. Im letzten Saisonspiel der Lilien bei Greuther Fürth sah er die Rote Karte. Wie lange er zum Zuschauen verdammt ist, steht noch nicht fest. Das Strafmaß wird erst noch bekanntgegeben.

Lilien verabschieden fünf weitere Spieler

Bei der Aufstiegsfeier am Montag auf dem Karolinennplatz wurden neben Patric Pfeiffer auch noch fünf weitere Spieler verabschiedet: Philipp Sonn, Keanan Bennets, Yassin Ben Balla, Magnus Warming und Steve Kroll werden den Verein verlassen.

Offen ist weiter der Verbleib von Mathias Honsak. Sein Vertrag läuft bei den Lilien zwar aus und ihm werden Wechsel-Ambitionen nachgesagt, zumindest am Montag wurde er aber nicht verabschiedet.