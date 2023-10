Ein Kracher unter die Latte, ein eiskalter Elfmeter und am Ende unnötige Spannung: Der SV Darmstadt 98 belohnt sich für eine starke Leistung und gewinnt auch beim FC Augsburg. In der Tabelle geht es weit nach oben.

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag den zweiten Sieg in Folge gefeiert und einen großen Sprung in der Bundesliga-Tabelle gemacht. Die Lilien gewannen hochverdient mit 2:1 (0:0) beim FC Augsburg und gehen nun als Elfter entspannt in die Länderspielpause. Die Tore für die Südhessen erzielten Tim Skarke (52.) und Tobias Kempe (70.), für Augsburg traf Ermedin Demirovic (86.).

Darmstadt drückt, aber trifft nicht

Die Geschichte der ersten Hälfte ist schnell erzählt: Die Lilien, bei denen Jannik Müller den erkrankten Abwehrchef Klaus Gjasula ersetzte, präsentierten sich bei den erstaunlich passiven Augsburger durchaus spielfreudig und mit Drang nach vorne. Nach dem ersten Sieg der Saison am vergangenen Wochenende zeigten sich die Südhessen erneut formverbessert und hatten deutlich mehr Spielanteile. Knapp zwei Drittel Ballbesitz in den ersten 45 Minuten sprechen eine klare Sprache.

Der Haken: Die Überlegenheit münzten die Darmstädter nicht in Tore um. Tim Skarke (27.) und Tobias Kempe (33.) scheiterten aus aussichtsreichen Positionen an FCA-Keeper Finn Dahmen, Matthias Bader zielte mit einer Direktabnahme knapp daneben (40.). In der Nachspielzeit ließ zudem Marvin Mehlem einen Patzer von Dahmen ungenutzt. Die Lilien waren das bessere Team in einer insgesamt eher mittelmäßigen und ereignisarmen Partie. Eine Belohnung gab es in der ersten Hälfte aber nicht.

Randnotiz: Nach einem vermeintlichen Foul von Patric Pfeifer an Mehlem (27.) forderten die Südhessen vehement Elfmeter. Die Entscheidung von Schiedsrichter Deniz Aytekin, weiterspielen zu lassen, ging aber in Ordnung.

Skarke und Kempe belohnen die Lilien

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Lilien dann gleich doppelt krachen: Zunächst hämmerte Pfeiffer den Ball von der Strafraumgrenze volley ans Lattenkreuz, den Abpraller zimmerte dann Skarke nicht weniger spektakulär über die Unterkante der Latte zur verdienten Führung ins Augsburger Tor. Warum einfach, wenn’s auch kompliziert und sehenswert geht? Skarkes Traumtor brachte die Lilien jedenfalls nah dran an den zweiten Sieg in Folge.

Im Anschluss wachten die bis dato lethargisch wirkenden Gastgeber, die umgehend dreifach wechselten, dann zwar auf und hätten nach einem kapitalen Ballverlust am Strafraum von Christoph Klarer zum Ausgleich kommen müssen. Da Demirovic jedoch völlig freistehend über das Darmstädter Tor lupfte (65.) und kurz später Fabian Nürnberger klar im Strafraum gefoult wurde, lief weiter alles für die Lilien. Kempe verwandelte den fälligen Strafstoß sicher und sorgte somit für die Vorentscheidung.

Wieder nicht zu Null

In der Schlussphase warf der FCA dann noch einmal alles nach vorne und kam durch Demirovic auch noch zum Anschlusstreffer (86.). Die Lilien, die in den ersten sechs Spielen 18 Gegentore gefangen hatten, begannen erneut zu zittern und wackelten bedenklich. Nach insgesamt acht Minuten Nachspielzeit durften die Südhessen dann aber jubeln. Weiter geht's in zwei Wochen mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig.

Weitere Informationen FC Augsburg – Darmstadt 98 1:2 (0:0) Augsburg: Dahmen - Pfeiffer (75. Cardona), Gouweleeuw, Uduokhai - Gummy (58.Maier), Breithaupt (70.Jensen), Rexhbe, Iago (58.Pedersen) – Tietz (58.Michel), Demirovic – Beljo

Darmstadt: Schuhen - Klarer, Müller, Maglica – Bader (90.Isherwood), Holland, Nürnberger - Mehlem (71.Müller), Kempe (Riedel) - Pfeiffer (71.Hornby), Skarke (82.Honsak)



Tore: 0:1 Skarke (52.), 0:2 Kempe (70.), 1:2 Demirovic (86.)

Gelbe Karten: Gummy. Michel, Uduokhai / Müller, Pfeiffer



Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 30.000 Ende der weiteren Informationen