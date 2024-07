Für Darmstadt 98 gab es beim Saisoneröffnungsfest von allem ein bisschen extra: Die Lilien waren überrascht vom großen Fanandrang und beim Testspiel geizte wiederum das Team von Torsten Lieberknecht nicht mit Toren.

Audiobeitrag Audio Darmstadt 98 feiert 5:1-Sieg beim Saisoneröffnungsfest Audio Die Lilien ohne Probleme im Test gegen Münster. Bild © SV Darmstadt 98 Ende des Audiobeitrags

Volksfeststimmung am Böllenfalltor: Darmstadt 98 hatte für Samstag zur offiziellen Saisoneröffnung geladen – und trotz durchwachsenen Juli-Wetters kamen mehr Fans als die Lilien erwartet hätten, um sich mit Trikots einzudecken oder Autogramme abzustauben. "Wir waren total positiv überrascht, wie viele Fans vor Ort waren. Wir wollten den Leuten auch fußballerisch einen freudigen Tag bieten", sagte Trainer Torsten Lieberknecht in der Gewissheit, dass seinem Team das gelungen war.

5:1 hieß es nach 90 Testspielminuten gegen den luxemburgischen Erstligisten mit dem klangvollen Namen Swift Hesperingen. Im Stadion am Böllenfalltor brauchten die Lilien keine vier Minuten, ehe Luca Marseiler eine Hereingabe von Matthias Bader zur Führung verwandelte (4.). Matej Maglica per Kopf (21.) und Fynn Lakenmacher – erneut auf Vorlage von Bader (29.) – sorgten für eine 3:0-Pausenführung. Danach traf Marseiler zunächst ins eigene Tor (50.). Filip Stojilkovic (65., 75.) legte aber noch zwei Treffer zum 5:1-Endstand ins andere Netz.

"Es waren ein paar gute Sachen dabei, die uns für das Trainingslager helfen", stellte Lieberknecht fest. Am Montag geht es für die Südhessen für eine Woche nach Herxheim in der Pfalz, um den weiteren Feinschliff für den Saisonstart in der 2. Bundesliga in drei Wochen vorzunehmen.