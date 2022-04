Frankfurt mit Remis gegen Hoffenheim

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga am Samstag 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim gespielt. Die Gäste gingen durch ein Eigentor des Frankfurter Verteidigers Evan N'Dicka in Führung (12.). Der Pechvogel traf dann aber auch auf der anderen Seite zum Ausgleich (32.). In der 66. Minute leitete N'Dicka zudem das 2:1 durch Daichi Kamada ein. Hoffenheims Giorginio Rutter besorgte in der 78. Minute den Ausgleich. Bei der Eintracht feierte Kevin Trapp im Tor sein Comeback, der genesene Djibril Sow wurde eingewechselt. Ajdin Hrustic vergab in der 81. Minute die Chance auf den Sieg.