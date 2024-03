Er ist sein ganzes Fußballer-Leben schon ein Knipser: Can Uzun. Bei Borussia Dortmund war der 18-Jährige als potentieller Nachfolger von Marco Reus im Gespräch. Doch jetzt steht Uzun kurz vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Ein großer Fang und ein riesengroßes Talent.

Als wollte Can Yılmaz Uzun den Vertragsverhandlungen mit Eintracht Frankfurt nochmal etwas Nachdruck verleihen, schoss das 18-jährige Top-Talent des 1.FC Nürnberg am vergangenen Wochenende das Tor des Tages. Das Tor zum 1:0-Sieg seiner Clubberer beim 1. FC Magdeburg. Dass die Nürnberger als Tabellen-Achter aktuell so ordentlich dastehen, haben sie vor allem Uzun zu verdanken. Denn der schoss bereits 13 Tore in 22 Spielen, ein gigantischer Wert für einen 18-Jährigen in seiner ersten Zweitliga-Saison.

Uzun, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch im Sturm auflaufen kann, hat sich in seinem Leben bislang immer im Städte-Dreieck Regensburg-Ingolstadt-Nürnberg bewegt. Im November 2005 wurde er in Regensburg geboren, begann beim SSV Jahn Regensburg auch mit dem Fußballspielen. Dann ging's über den FC Ingolstadt im Alter von 13 Jahren zum 1. FC Nürnberg. Schnell war klar: Der kann richtig was, ein echter Knipser.

In der B-Junioren-Bundesliga schoss Uzun 22 Tore in 19 Spielen, in der vergangenen Saison in der A-Junioren-Bundesliga wurde er mit 15 Treffern Torschützenkönig. Aufgrund seiner guten Leistungen holte ihn der damalige Interims-Trainer der Nürnberger Zweitliga-Mannschaft zu den Profis. Am 12. Mai 2023 feierte Uzun sein Zweitliga-Debüt im Alter von 17 Jahren, beim Nürnberger 2:2 ebenfalls in Magdeburg wurde Uzun in der Nachspielzeit eingewechselt. Nur ein Mini-Einsatz, doch seitdem ist Uzun beim FCN fest eingeplant.

Dortmunder wollten Uzun als Reus-Nachfolger

Torjäger bei den B-Junioren, Torjäger bei den A-Junioren und Uzun machte einfach so weiter. Die aktuelle Saison in Nürnberg begann für ihn wie ein Traum: Am zweiten Spieltag schoss Uzun sein erstes Profi-Tor. Oder besser gesagt: seine ersten beiden Tore. Im Duell gegen Hannover 96 zeigte der 17-Jährige mit einem Doppelpack gleich mal, was in ihm steckt. Nur sechs Tage später in der ersten DFB-Pokalrunde beim FC Oberneuland gelangen Uzun sogar drei Tore, womit er Olaf Thon als jüngsten Dreierpacker des Wettbewerbs ablöste.

Uzun produzierte fortan Tore am Fließband und die Fußball-Szene wurde auf ihn aufmerksam. So geriet Uzun, der mittlerweile ein Gardemaß von 1,86 Meter aufweist, auch auf den Zettel von Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Doch nicht nur der interessierte sich fortan für den jungen Deutsch-Türken. Zahlreiche Clubs in Deutschland und dem Ausland beschäftigen sich mit Uzun. So überlegte beispielsweise Borussia Dortmund, ihn als Nachfolger von Marco Reus zu holen.

Sturm-Talent Can Uzun freut sich über 13 Saisontoren in der 2. Liga. Bild © Imago Images

Doch das Rennen macht nun Eintracht Frankfurt. Fix ist noch nichts, aber dem Vernehmen nach eben fast fix. Wie die Sport Bild zuerst berichtete, ist der Medizincheck in Frankfurt bereits bestanden. Im Sommer soll Uzun dann nach Frankfurt wechseln. Gut 10 Millionen Euro wird er nach Informationen des hr-sport wohl kosten, möglich macht all das eine Ausstiegsklausel in Nürnberg, denn eigentlich läuft sein Vertrag dort noch bis zum Sommer 2027.

Große Entscheidungen im Hause Uzun

Die Entscheidung, andere lukrative Angebote noch größerer Clubs auszuschlagen und sich für die mittelgroße Lösung Eintracht Frankfurt zu entscheiden, ist nicht die einzige, die Uzun mit seiner Familie und seinem Berater dieser Tage treffen musste. Es ging auch um die Zukunft in der Nationalmannschaft. Uzun hatte in alle U-Mannschaften für die Türkei gespielt, doch auch der DFB machte sich beim gebürtigen Regensburger Hoffnungen.

Noch Mitte Februar eilten Nationalmannschafts-Direktor Rudi Völler und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zur Familie Uzun nach Nürnberg, um den 18-Jährigen doch noch auf die deutsche Seite zu ziehen. Doch alle Liebesmühe war vergebens. Anfang März entschied sich Uzun für die türkische Nationalmannschaft. Schon im Sommer könnte Uzun für die Türkei bei der EM in Deutschland auflaufen.

Die Vorrunden-Spiele der türkischen Nationalmannschaft würden ihn nach Dortmund und Hamburg führen, auf den Fußball-Standort Frankfurt wird Uzun dann noch ein paar Tage warten müssen. Die neue Saison bei Eintracht Frankfurt würde Mitte August mit dem Auftakt im DFB-Pokal starten. Aber damit kennt sich Can Uzun, der jüngste "Dreierpacker" der DFB-Pokal-Geschichte, ja aus.