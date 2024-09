Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach. Kickers Offenbach bekommt Besuch aus Karlsruhe, die Lilien reisen zu Dynamo Dresden.

Veröffentlicht am 01.09.24 um 17:24 Uhr

Losfee Sonja Greinacher, frischgebackene Olympiasiegerin im 3x3-Basketball, hat Hessens Fußball-Clubs attraktive Gegner in der 2. DFB-Pokalrunde beschert. Die Frankfurter Eintracht darf sich auf ein Heimspiel freuen. Gegner ist Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach.

"Ein Bundesligaduell ist immer eine Herausforderung. Wichtig war uns, ein Heimspiel zu bekommen", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Die Fohlen hatten sich in der ersten Runde mit 3:1 bei Drittliga-Spitzenreiter Erzgebirge Aue durchgesetzt.

Nächster Zweitligist beim OFC, die Lilien sind gewarnt.

Kickers Offenbach bekommt nach dem 2:1-Sieg gegen Magdeburg in Runde eins erneut Besuch von einem Zweitligisten. Der Karlsruher SC, der in Runde eins die Sportfreunde aus Lotte mit 5:0 aus dem Wettbewerb kegelte, kommt auf den Bieberer Berg. Die Badener sind in dieser Saison noch ungeschlagen.

Auswärts ran muss der SV Darmstadt 98. Für die Südhessen geht es zu Drittligist Dynamo Dresden. Die Lilien sind gewarnt: Die Sachsen haben in Runde eins bereits Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ein Bein gestellt. Dennoch ist Dresden ein vergleichsweise einfacher Gegner für die Südhessen. Viert- und Drittligisten waren nur noch deren drei im Lostopf vertreten.

Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am 29./30. Oktober ausgetragen. Die genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Eine vollständige Übersicht zum DFB-Pokal finden Sie hier.