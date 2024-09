Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach. Kickers Offenbach bekommt Besuch aus Karlsruhe, die Lilien reisen zu Dynamo Dresden.

Veröffentlicht am 01.09.24 um 17:24 Uhr

Losfee Sonja Greinacher, frischgebackene Olympiasiegerin im 3x3-Basketball, hat Hessens Fußball-Clubs attraktive Gegner in der 2. DFB-Pokalrunde beschert. Die Frankfurter Eintracht darf sich auf ein Heimspiel freuen. Gegner ist Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach.

"Ein Bundesligaduell ist immer eine Herausforderung. Wichtig war uns, ein Heimspiel zu bekommen", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Die Fohlen hatten sich in der ersten Runde mit 3:1 bei Drittliga-Spitzenreiter Erzgebirge Aue durchgesetzt.

Nächster Zweitligist beim OFC, die Lilien sind gewarnt.

Kickers Offenbach bekommt nach dem 2:1-Sieg gegen Magdeburg in Runde eins erneut Besuch von einem Zweitligisten. Der Karlsruher SC, der in Runde eins die Sportfreunde aus Lotte mit 5:0 aus dem Wettbewerb kegelte, kommt auf den Bieberer Berg. Die Badener sind in dieser Saison noch ungeschlagen. "Es ist ein schönes Los, weil der KSC auch eine gute Fan-Base hat. Wir können uns auf ein stimmungsvolles Spiel freuen", sagte OFC-Kapitän Marc Wachs.

Auswärts ran muss der SV Darmstadt 98. Für die Südhessen geht es zu Drittligist Dynamo Dresden. Die Lilien sind gewarnt: Die Sachsen haben in Runde eins bereits Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ein Bein gestellt. Dennoch ist Dresden ein vergleichsweise einfacher Gegner für die Südhessen. Viert- und Drittligisten waren nur noch deren drei im Lostopf vertreten.

Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am 29./30. Oktober ausgetragen. Die genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Eine vollständige Übersicht zum DFB-Pokal finden Sie hier.