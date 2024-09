DFB-Pokal der Frauen: OFC-Fußballerinnen fordern Mainz 05

Während die Frauen-Bundesligisten am Wochenende erstmals in den DFB-Pokal eingreifen, steht für die Fußballerinnen von Kickers Offenbach bereits das zweite Spiel im Cup-Wettbewerb an.

Kickers Offenbach ist am Samstag (17 Uhr) im DFB Pokal beim FSV Mainz 05 aus der Regionalliga Südwest zu Gast. In der ersten Pokalrunde hatten die Offenbacherinnen den FC Ingolstadt besiegt. Das Team vom Bieberer Berg reist mit reichlich Rückenwind an den Mainzer Bruchweg. In der Regionalliga Süd gelang den Kickers vergangenes Wochenende ein klarer 5:0-Auftaktsieg gegen den 1. FFC Hof.