Bundestrainer Hansi Flick und einige Spieler der Nationalmannschaft haben sich in Frankfurt den Fans präsentiert. Bei der EM im kommenden Jahr hoffen sie auch in Hessen auf den Heimvorteil.

Ein Jahr vor dem Auftakt der Fußball-EM in Deutschland haben Bundestrainer Hansi Flick und die Nationalspieler Leroy Sané, Emre Can und Kevin Trapp nach zuletzt durchwachsenen Vorstellungen bei den Fans Werbung in eigener Sache betrieben. Bei einer Veranstaltung in Frankfurt nahm sich das DFB-Quartett am Mittwochnachmittag viel Zeit für die vorwiegend jungen Anhänger und erfüllte geduldig die zahlreichen Wünsche nach Autogrammen und Selfies.

Die DFB-Auswahl, die beim 3:3 gegen die Ukraine am vergangenen Montag in Bremen eine enttäuschende Leistung geboten hatte, absolviert bei der Heim-EM im kommenden Jahr ihr letztes Gruppenspiel in Frankfurt. Dabei setzt Flick auch auf die frenetische Unterstützung des Publikums. "Frankfurt ist eine Sportstadt. Ich freue mich, dass wir das dritte Gruppenspiel hier spielen können, weil hier tolle Fans sind. Diese Atmosphäre mitzunehmen kann noch mal ein Pluspunkt sein, vor allem wenn es noch um etwas gehen sollte", sagte der 58-Jährige.

Eintracht-Keeper Trapp hat den doppelten Heimvorteil

Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef verfolgte das Treiben in der Frankfurter Innenstadt mit großem Wohlwollen. "Nahbarkeit schafft Identifikation. Solche Veranstaltungen, bei denen man seine Helden sieht und erleben kann, tragen dazu bei", sagte der SPD-Politiker und prophezeite: "Im nächsten Jahr wird das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans dafür sorgen, dass die DFB-Auswahl weit kommt und hoffentlich Europameister wird."

Soweit denkt Nationaltorwart Trapp noch nicht, doch auch bei ihm die Vorfreude groß. Zumal der 32-Jährige von Eintracht Frankfurt im Vorrundenfinale einen doppelten Heimvorteil genießt. "Für mich persönlich wird es etwas ganz Besonderes. Ich kenne das Publikum und weiß, wie emotional und unterstützend es hier sein kann. Das wollen wir dann auch mit Leistung zurückgeben. Wir hoffen auf ein schönes drittes Gruppenspiel", sagte Trapp.