Weithin bekannt ist Fritzy Kromp als TV-Expertin, gleichzeitig arbeitet sie aber noch als Trainerin bei den U20-Fußballerinnen der Eintracht - bis Sommer jedenfalls. Dann wird sie von einer weiteren Fernsehpersönlichkeit als alleinige Cheftrainerin abgelöst.

Noch bis zum Sommer coachen die als TV-Expertinnen bekannten Fritzy Kromp (ZDF) und Julia Simic (Sky) die zweite Mannschaft der Eintracht Frankfurt Frauen. Dann ist Schluss mit der gemeinsamen Sache, dann wechselt Kromp zu Frauen-Bundesligist SV Werder Bremen. Das gaben die Hansestädter am Dienstag bekannt, Kromp wird beim SV Werder neue Cheftrainerin. Simic hingegen hat ihren ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Hessinnen verlängert, wie die Eintracht am Dienstag mitteilte. Die 35-Jährige wird das Zweitliga-Team in der kommenden Saison als alleinige Cheftrainerin führen.

Für Kromp ist die Stelle in Bremen ihre erste in der Bundesliga. Bei der Eintracht hat sie derzeit zudem noch die Position als Nachwuchskoordinatorin inne. Vor ihrer Zeit in Frankfurt war sie im Nachwuchsbereich des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) tätig. "Der Abgang von Friederike Kromp im Sommer ist für uns neben dem Verlust als Club aber auch eine sehr große Auszeichnung", sagte Katharina Kiel, die Technische Direktorin der Eintracht, schließlich habe sich Kromp in Frankfurt zur Erstligatrainerin entwickelt.

Trainerin Julia Simic (rechts) und Katharina Kiel, Technische Direktorin der Eintracht. Bild © Eintracht Frankfurt

Simic mit "hervorragendem Ruf"

Simic genieße derweil nicht nur innerhalb des Clubs, "sondern auch in der gesamten Fußballbranche einen hervorragenden Ruf", so Kiel: "Mit ihrem Ehrgeiz und ihrer Zielstrebigkeit passt sie hervorragend zur Philosophie von Eintracht Frankfurt." Bei ihrem Wechsel ins Hessische im Sommer 2023 übernahm Simic zunächst die Position der Co-Trainerin, seit der laufenden Saison führt sie das Zweitliga-Team gemeinsam mit Kromp durch die Saison.