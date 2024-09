Für das Achtelfinale des DFB-Pokals haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ein vergleichsweise einfaches Los gezogen bekommen.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 21:19 Uhr

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen auf Union Berlin. Das ergab die Auslosung am Montagabend, bei der Bundestrainer Christian Wück die Kugeln zog. Die Fußballerinnen aus der Hauptstadt spielen aktuell zwar einige Liga tiefer als die Hessinnen, sind dort aber mit einem Sieg und zwei Unentschieden gut in die neue Spielzeit gestartet. Die Achtelfinalpartie wird in Berlin zwischen dem 22. und 24. November steigen.