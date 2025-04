Die Eintracht Frankfurt Frauen haben den Vertrag von Torhüterin Lina Altenburg vorzeitig bis 2028 verlängert.

Das teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Die 20-Jährige war erst vergangenen Sommmer von der zweiten Mannschaft ins Profi-Team gewechselt, wo sie bislang nur in Testspielen zum Einsatz kam. "Sie hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt", lobte Katharina Kiel, die Technische Direktorin der Eintracht.