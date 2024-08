Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bekommen es zum Liga-Auftakt mit Aufsteiger Jena zu tun. Der Plan der Hessinnen: Gut reinkommen in die Saison und dann die Granden der Liga ärgern.

Barbara Dunst ist schon ein alter Hase im Fußball-Geschäft. Die Mittelfeldspielerin ist schon seit 2019 in Frankfurt, was für einige Neuzugänge aufregend und neu ist, ist für die Österreicherin Routine. Eines aber teilt sie mit ihren Fußball-Kolleginnen: "Es ist schon eine gewisse Vorfreude da, eine gewisse Grundspannung", gab die 26-Jährige vor dem Bundesliga-Saisonstart im Gespräch mit dem hr-sport zu.

Eine Wundertüte zum Auftakt

Am Samstag geht es wieder los für das Team von Trainer Niko Arnautis. Um 12 Uhr wird im Stadion am Brentanobad die Partie gegen Carl Zeiss Jena angepfiffen. Das erste Pflichtspiel ist auch die erste Pflichtaufgabe für die Hessinnen. "Aufsteiger sind immer eine gewisse Wundertüte, aber wir sind gut vorbereitet und hoffen, die ersten drei Punkte einfahren zu können", sagt Neuzugang Nina Lührßen noch etwas zurückhalten.

Dunst, der alte Hase, ist da etwas forscher: "Wir müssen am Wochenende gut in die Liga starten und dann die oberen Gegnerinnen ärgern“, fordert sie.

"Die Erwartungen steigen"

Die oberen Gegnerinnen sind die beiden Teams, die in der vergangenen Saison vor der Eintracht in der Tabelle standen: Meister Bayern München und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg. Nach zuletzt drei dritten Plätzen in Folge darf es in diesem Jahr gerne etwas mehr sein. "Die Erwartungen steigen", weiß Dunst und formuliert eine Kampfansage an die Liga-Granden. "Der zweite Platz ist realistisch in meinen Augen, aber nicht einfach."

Ähnlich ambitioniert hatte sich zuletzt auch Trainer Niko Arnautis geäußert – und nicht nur für den Liga-Betrieb haben sich die Fußballerinen Großes vorgenommen. "Das Pokalfinale ist auch etwas Großes und wir wollen in die Gruppenphase der Champions League kommen. Das war etwas Besonderes und da wollen wir unbedingt wieder hin", so Dunst. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal müssen die Hessinnen den Saisonstart gegen Jena meistern.