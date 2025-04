Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München Eintracht-Frauen jagen im Waldstadion den Fan-Rekord

Es wird historisch am Samstag für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt. Zum Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München werden im Waldstadion so viele Fans wie noch nie erwartet. Und ganz nebenbei geht es um die letzte Chance im Meisterschafts-Kampf. All das live in der ARD.

Rekordjagd im Topspiel gegen die Bayern: Das Waldstadion wird sich am Samstag füllen Bild © Imago Images

Der Fan-Rekord für ein Fußballspiel der Frauen steht in Frankfurt bei 27.640 Zuschauerinnen und Zuschauern. So viele Menschen kamen im Jahr 2008 ins Waldstadion, als der Eintracht-Vorgänger-Club 1. FFC Frankfurt das UEFA-Pokal-Finale gegen das schwedische Top-Team Umea IK gewann. Dieser Rekord wird mit ziemlicher Sicherheit am Samstag im Bundesliga-Top-Spiel Eintracht gegen Bayern München (14 Uhr) geknackt. Bislang sind für das Duell des Tabellen-Zweiten gegen den Tabellenführer nach Eintracht-Angaben "deutlich über 25.000 Eintrittskarten" verkauft worden. Und der Run auf die Tickets hält an. Dass der Rekord geknackt wird, ist also nur eine Frage der Zeit. Schließlich geht es sportlich um sehr viel: Für die Eintracht ist das Top-Duell gegen die Bayern die letzte Chance, noch ein Wörtchen im Kampf um den Deutschen Meistertitel mitzureden. Ein Sieg und die Eintracht würde den Abstand zu den Münchnerinnen auf drei Punkte verkürzen. Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Perfekte Bedingungen beim Topspiel Eintracht - Bayern Die Rahmenbedingungen sind hervorragend. Die Tribünen im Waldstadion werden gut besetzt sein und das Wetter spielt auch mit: Für den Samstag werden Temperaturen von 20 Grad und Sonne vorhergesagt. Beim Rahmenprogramm will die Eintracht gegen die Bayern neue Wege gehen. So ist eine Mischung aus Fußball und Disco geplant. Vor und nach dem Spiel wird es auf der Fanmeile, auf dem Kunstrasenplatz am Stadion, eine DJ-Live-Session geben. Auch im Stadion beim Spiel wird aufgelegt. Kampf um Meisterschaft und Champions League Sportlich gesehen ist das Meisterschafts-Duell das eine, der Kampf um die direkte Champions-Qualifikation das andere. Dafür müsste die Eintracht den zweiten Platz verteidigen. Gar nicht so einfach, denn das drittplatzierte und punktgleiche Team vom VfL Wolfsburg hat das leichtere Restprogramm. Es geht für die Eintracht-Spielerinnen beim Rekordspiel im Waldstadion also um einiges. Wer es nicht ins Stadion schafft, kann das Bundesliga-Top-Spiel am Samstag übrigens trotzdem live verfolgen: Das Erste überträgt das Spitzenspiel live ab 13.50 Uhr.