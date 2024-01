Frankfurts Spielführerin Tanja Pawollek zieht sich bei der Niederlage gegen den FC Barcelona einen Kreuzbandriss zu und fällt damit erneut monatelang aus. Die ebenfalls ausgewechselte Géraldine Reuteler muss noch einmal untersucht werden.

Audiobeitrag Audio Kreuzbandriss: Tanja Pawollek fällt lange aus Audio Pawollek muss länger pausieren - nach einem Kreuzbandriss beim Spiel in Barcelona Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Eintracht Frankfurt Frauen müssen nach dem Aus in der Champions League den nächsten herben Dämpfer verkraften. Wie die Hessinnen am Freitag mitteilten, hat sich Kapitänin Tanja Pawollek bei der 0:2-Niederlage einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

Für die 25-Jährige ist es die zweite Verletzung dieser Art innerhalb kurzer Zeit. Pawollek hatte sich bereits im Pokalfinale 2021 das vordere Kreuzbandriss im linken Knie gerissen. Sie fällt erneut mehrere Monate aus.

Arnautis ist "sehr traurig"

"Wir sind sehr, sehr traurig über die schockierende Diagnose. Uns allen tut es unfassbar leid, dass sie nun länger fehlen wird", sagt Cheftrainer Niko Arnautis. Pawollek sei für das Team "unfassbar wichtig" auf und neben dem Platz. "Wir wünschen Tanja viel Energie und Kraft, sind überzeugt, dass sie als Kämpfernatur gestärkt zurückkommen wird", so Arnautis.

Niederlage in Barcelona Kein Barca-Wunder: Eintracht-Frauen verpassen K.o.-Phase Die Eintracht Frankfurt Frauen schlagen sich beim großen FC Barcelona wacker. Die Niederlage und das vorzeitige Aus in der Champions League können sie aber nicht verhindern. Besonders weh tun aber drei Verletzungen. Zum Artikel

Auch Defensivspielerin Verena Hanshaw sicherte Pawollek die volle Unterstützung zu: "Wir werden voll für Tanja da sein und sie das spüren lassen, was sie sonst uns immer allen gibt."

Bei Géraldine Reuteler, die nach einem Schlag auf den Fuß ebenfalls ausgewechselt werden musste, steht eine Diagnose derweil noch aus. Sie muss in Frankfurt noch einmal untersucht werden. Entwarnung gab es immerhin bei Stina Johannes. Die Torhüterin war erkrankt und musste wegen Magenproblemen in der Pause in der Kabine bleiben. Eine längere Pause droht ihr nicht.