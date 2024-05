Die Frankfurter Eintracht kann den Einzug in die Champions-League-Qualifikation fix machen. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg braucht es dafür nicht viel.

Die Entscheidung naht: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt stehen am vorletzten Spieltag der Frauen-Bundesliga unmittelbar vor dem Einzug in die Champions-League-Qualifikation. Zum Erreichen des Saisonziels ist an diesem Montagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Freiburg lediglich ein Unentschieden nötig.

"Ich persönlich sehe es als ein Zeichen, dass wir die Chance haben, die Champions League bei uns zuhause mit unseren Fans klarzumachen", sagte die Frankfurter Verteidigerin Verena Hanshaw, die im Sommer zur AS Roma wechseln wird, und ergänzte: "Wir wollen unseren ersten Matchball unbedingt nutzen. Ich habe ein gutes Gefühl."

Nur Essen kann die Eintracht theoretisch einholen

Lieber im eigenen Stadion am Brentanobad jubeln statt auf dem heimischen Sofa – zu Letzterem nämlich wäre es beinahe gekommen. Da am Freitagabend die vor dem Spieltag auf dem vierten Rang liegende TSG Hoffenheim ihre Partie in Leipzig vergeigte (0:3-Niederlage), können die Frankfurterinnen nun lediglich noch von der SGS Essen eingeholt werden, zumindest theoretisch.

Nach den Olympischen Spielen Bartusiak wird Assistenztrainerin der DFB-Frauen Der ab Sommer für die DFB-Frauen zuständige Bundestrainer Christan Wück erhält künftig Unterstützung von einer Frankfurterin: Saskia Bartusiak wird ihm als Assistentin unter die Arme greifen. Zum Artikel

Die Ruhrstädterinnen setzten sich am Samstagmittag knapp mit 2:1 gegen den 1. FC Köln durch, kletterten damit auf Platz vier und spielten den Ball zurück zur Eintracht. Die hat bei einer weniger absolvierten Partie in der Tabelle drei Zähler Vorsprung.

Freiburg ist der Lieblingsgegner

"Unser Ziel steht ganz klar fest: Wir wollen gewinnen, um uns einen Spieltag vor Schluss schon international zu qualifizieren", sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis. Die Vorfreude sei groß, das kleine Schrittchen vor den eigenen Fans machen zu können. Sollte das nicht gelingen, wäre am finalen Spieltag gegen Köln ebenfalls noch ein Punkt für Platz drei nötig. Essen spielt dann beim Vizemeister VfL Wolfsburg.

Drei Duelle gab es für die Hessinnen in dieser Saison bereits mit dem SC Freiburg. In der Sommervorbereitung gewann die Eintracht ein Testspiel mit 3:1, in der Liga gab es im Hinspiel ein 4:0, und auch das DFB-Pokal-Achtelfinale entschied das Arnautis-Team mit 2:1 für sich. Der SC Freiburg, nichts weniger als der Lieblingsgegner der Eintracht. Europa ist zum Greifen nah.