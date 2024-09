In Leverkusen

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben sich im Spiel bei Bayer Leverkusen nach einem 0:2 zurückgekämpft. Zum Sieg reichte es allerdings nicht.

Veröffentlicht am 15.09.24 um 15:53 Uhr

Sophia Kleinherne von Eintracht Frankfurt (rechts) im Spiel in Leverkusen

Sophia Kleinherne von Eintracht Frankfurt (rechts) im Spiel in Leverkusen Bild © Imago Images

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben am Sonntag unentschieden gespielt: Die Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen endete 2:2 (1:2).

Nach nur 90 Sekunden hätte Laura Freigang beinahe zur frühen Eintracht-Führung getroffen. Ihr Abschluss nach Flanke von Pia Wolter klatschte allerdings an die Latte. Die Gastgeberinnen hatten da mehr Glück, denn ihr erster guter Angriff saß: Nach einem sehenswerten Spielzug drückte Caroline Kehrer den Ball aus wenigen Metern zur Führung über die Linie (14. Minute). In der 25. Minute erhöhte Kristin Kögel per Kopfball nach Freistoß-Flanke zum 2:0 aus Leverkusener Sicht.

Reuteler und Chiba schlagen zurück

Doch die Eintracht blieb dran und kamen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer: In der Nachspielzeit spitzelte Géraldine Reuteler eine Hereingabe von Barbara Dunst ins Tor - nur noch 1:2. Remina Chiba besorgte in der 58. Minute auf Zuspiel von Nicole Anyomi den Ausgleich.

Im Anschluss waren beide Teams bemüht, noch das Siegtor zu erzielen. Die Eintracht erspielte sich dabei ein Übergewicht, für drei Punkte reichte das am Ende aber nicht. Nach dem erfolgreichen Start gegen Jena haben die Frankfurterinnen damit nach zwei Spieltagen vier Zähler auf dem Konto.