Die Eintracht Frankfurt Frauen setzen sich gegen den SC Freiburg durch und sind nur noch zwei Siege vom DFB-Pokalfinale entfernt. Schon jetzt steht fest: Auch der Gegner im Viertelfinale ist machbar.

Die Eintracht Frankfurt Frauen stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis nutzte am Donnerstagabend den Heimvorteil und setzte sich im Achtelfinale mit 2:1 (1:0) gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg durch. Die Tore erzielten Shekiera Martinez (25.) und Verena Hanshaw (52.).

Freiburg schlägt zurück

Die Breisgauerinnen zeigten im Stadion am Brentanobad dennoch eine starke Partie und vergaben bereits im ersten Durchgang durch Ally Gudorf (22.) und Hasret Kayikci (32.) beste Möglichkeiten. Als dann Samantha Steuerwald kurz vor dem Schlusspfiff (87.) doch noch der Anschlusstreffer gelang, wurde es noch einmal spannend und richtig hektisch.

In der fünften Minute der Nachspielzeit bejubelten die Freiburgerinnen bereits den vermeintlichen Ausgleich. Da der Ball, der von der Ecke in den Strafraum getreten wurde, vorher aber schon im Aus war, zählte der Treffer nicht. Die Eintracht zitterte und bejubelte letztlich den Einzug in die nächste Runde.

Im Viertelfinale wartet der MSV Duisburg

Dort geht es für die Eintracht nun Anfang März gegen Bundesliga-Schlusslicht MSV Duisburg um den Einzug ins Halbfinale. Die Hessinnen werden als klarer Favorit in die Partie gehen.

Ein weiteres DFB-Pokal-Achtelfinale mit hessischer Beteiligung steigt am kommenden Mittwoch (19 Uhr): Dann empfangen die Offenbacher Kickers den großen FC Bayern.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2:1 (1:0) Frankfurt: Johannes - Wolter, Veit, Doorsoun, Hanshaw - Gräwe (76.D.Acikgöz), Reuteler, Dunst – Prasnikar (88.Chaibi), Martinez (66.Anyomi), Freigang (67.I.Acikgöz)

Freiburg: Borggräfe - Karl, Steuerwald, Karich, Steinert (67.Vobian) - Schasching, Gudorf, Minge - Kayikci (76.Axtmann), Campbell, Kolb (67.Egli)



Tore: 1:0 Martinez (25.), 2:0 Hanshaw (52.), 2:1 Steuerwald (87.)

Gelbe Karten: I.Acikgöz, Reuteler, Gräwe



Schiedsrichterin: Michel (Mainz) Ende der weiteren Informationen