Nach dem Punktgewinn in München wollen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt nun den 1. FC Köln schlagen.

Das Heimspiel am 9. Spieltag wird diesen Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Die Eintracht liegt zwei Punkte hinter den Bayern und dem Zweiten Wolfsburg. Beide Konkurrenten treten zuvor auswärts (in Freiburg und Hoffenheim) an. Am vergangenen Montag hatte die Elf von Trainer Niko Arnautis im Nebel von München ein 1:1 geholt. Das Tor für die Hessinnen hatte Nicole Anyomi in der 68. Minute erzielt.