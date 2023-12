Erfolg für die Eintracht: Gegen die TSG Hoffenheim gibt es einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions League. Dabei ging es für das Team gar nicht gut los.

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben am Sonntag einen wichtigen Schritt zur erneuten Champions-League-Qaulifikation gemacht. Sie besiegten daheim den direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim mit 3:1 (1:1). Damit schoben sich die Hessinnen auf Platz drei. Die Eintracht-Tore erzielten Lara Prasnikar (41.), Nicole Anyomi (48.) und Shekiera Martinez (90.+1.).

Das Spiel ging nicht gut los aus Sicht der Eintracht: Nach drei Minuten besorgte Julia Hickelsberger die Führung für die TSG. Doch Frankfurt zeigte sich unbeeindruckt und bestimmte das Geschehen. Die Belohnung kam in der 41. Minute: Da schoss Prasnikar den Ausgleich, als sie einen doppelten Nachschuss schlussendlich im Tor unterbrachte.

Anyomi macht das 2:1

In jener Szene war Stürmerin Anyomi noch gescheitert, nach dem Seitenwechsel machte sie es besser. Nach Vorlage von Barbara Dunst traf sie ins rechte untere Eck (48.). Dunst hätte kurz danach beinahe für die Vorentscheidung gesorgt. Diese schaffte die eingewechselte Martinez mit dem 3:1 in der Nachspielzeit. Der Erfolg ging durch eine geschlossene Mannschaftsleistung vollkommen in Ordnung.

Für die Eintracht wartet nun die Champions League: Am Mittwoch steht das Spiel bei Benfica Lissabon an. Am folgenden Samstag geht es in der Liga auswärts in Freiburg weiter.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 3:1 (1:1) Frankfurt: Johannes - Wolter, Doorsoun, Kleinherne,Hanshaw - Reuteler, Pawollek (79.Gräwe), Dunst - Freigang (85.I.Cikgöz)- Prasnikar (85.Wamser), Anyomi (85.Martinez)

Hoffenheim: Tufekovic - Linder (61.Kaut), Doorn, Cazalla, Krumbiegel - Diehm, Feldkamp (85.Billa), Corley (77.Harsch) - Memeti (85.D'Angelo), Janssens, Hickelsberger (61.Alber)



Tore: 0:1 Hickelsberger (4.), 1:1 Prasnikar (41.), 2:1 Anyomi (48.), 3:1 Martinez (90.)

Gelbe Karten: Reuteler, Pawollek / -

Schiedsrichterin: Wildfeuer (Lützen) Ende der weiteren Informationen