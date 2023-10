Der Knoten bei der Eintracht in der Frauen-Bundesliga ist geplatzt. Gegen RB Leipzig gelang es den Frankfurterinnen das Spiel zu drehen und so den ersten Saisonsieg einzufahren.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihren ersten Saisonsieg in der Frauen-Bundesliga verbucht. Am Samstagmittag gewann das Team von Trainer Niko Arnautis mit 3:1 (0:1) gegen RB Leipzig.

Nachdem das Spiel nicht gut losgegangen war und Lydia Andrade in der 27. Minute die Gäste aus Leipzig in Führung bringen konnte, wendete sich im zweiten Spielabschnitt das Blatt.

Frankfurt deht das Spiel

Die Hessinnen warfen mehr nach vorne und konnten in der 71. Minute durch eine Direktabnahme von Barbara Dunst ausgleichen. Angespornt von diesem Treffer ging die SGE auf Sieg und bekam nach einem Foulspiel an Dunst kurz vor Schluss (86.) einen Elfmeter zugesprochen. Laura Freigang trat an und verwandelte präzise neben den rechten Pfosten.

Kurz vor Abpfiff konnte sich auch Carlotta Wamser in die Torschützinnenliste eintragen: Nach einem klasse Zuspiel von Lara Prasnikar schob sie zum 3:1-Endstand ein.

Erst Champions League, dann die Bayern

In der Liga geht es für die Frankfurterinnen am kommenden Samstag (14 Uhr) nach München zum Top-Spiel gegen den FC Bayern.

Doch zuvor steht für die Eintracht erst noch ein anderes Highlight an, denn am Dienstag starten sie in die Gruppenphase der Champions League. Erster Gegner wird dabei Sparta Prag sein. Der hr überträgt die Partie live und in voller Länge ab 19 Uhr.