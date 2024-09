Die Bundesliga hat am Montag die Spieltage fünf bis acht exakt terminiert.

Die Eintracht Frankfurt Frauen müssen gleich zweimal am Montagabend (18 Uhr) ran: Zuhause gegen Freiburg (14. Oktober) und bei Bayern München (4. November). Das Spiel in Essen findet am Sonntag statt (6. Oktober, 16 Uhr), das Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (19. Oktober, 12 Uhr).