Nach dem großartigen Sieg der Eintracht Frankfurt Frauen gegen Sparta Prag war Dreierpackerin Laura Freigang in aller Munde. Geprägt war die Champions-League-Qualifikation allerdings noch von einer anderen Spielerin: Lara Prasnikar.

Laura Freigang wollte den Ball nach ihrem Dreierpack im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag am Dienstagabend gar nicht mehr loslassen. Die Stürmerin der Eintracht Frankfurt Frauen stand folgerichtig im Mittelpunkt, wurde für ihre starke Performance gefeiert.

Die Dosenöffnerin bei diesem herausragenden 5:0-Sieg war allerdings Nicole Anyomi - und vor allem Vorlagengeberin Lara Prasnikar.

Arnautis schwärmt von Prasnikar

Die Slowenin zeigte schon nach sieben Minuten ihr gesamtes Repertoire: Ballmitnahme, Tempo, ein guter Antritt, Übersicht, präzises Passspiel. Ihre erste Hereingabe wurde noch abgeblockt, doch sie blieb voll in der Aktion, spielte Anyomi frei und die verwandelte sicher aus kürzester Distanz.

Vor dem Elfmeter, der zum 2:0 führte, spielte Prasnikar den Ball in die Gasse auf die gefoulte Barbara Dunst. Und auch dem dritten Treffer ging ein sehenswerter Steckpass der Eintracht-Schlüsselspielerin voraus. "Sie ist eine unheimlich wichtige Spielerin für uns. Lara ist strategisch clever, abschlussstark und sie erzielt nicht nur Tore, sondern bereitet sie auch vor", schwärmte Trainer Niko Arnautis nach dem Sieg gegen Prag.

Top-Scorerin der vergangenen beiden Bundesliga-Saisons

Prasnikar sei jederzeit für Tore und Vorlagen gut. Und das zeigt die 25-Jährige auf konstant hohem Niveau. Sie war in den Spielzeiten 2021/22 (21 Scorerpunkte) und 2022/23 (25) Top-Scorerin der Frauenfußball-Bundesliga. Beeindruckende Zahlen, die belegen, dass der Eintracht mit der Vertragsverlängerung bis 2025 ein echter Coup gelungen ist.

"Die Stadt und der Verein passen einfach zu mir - und ich passe gut nach Frankfurt", wurde die heimliche Eintracht-Heldin bei ihrer Unterschrift im Januar 2022 in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. Sie fühlt sich äußerst wohl in der Mainmetropole und lässt auch deshalb so häufig ihre große Klasse aufblitzen.

Spitzenspiel beim FC Bayern München steht an

Der Weg in die Königsklasse, der nach diesem Hinspielergebnis nur noch Formsache ist, ist eng mit ihr verbunden. Immerhin erzielte sie die wichtigen Tore gegen Slovacko und Juventus Turin.

In der Liga wartet sie zwar noch auf ihren ersten Saisontreffer, möglicherweise bietet aber das Spitzenspiel beim FC Bayern München am Samstagabend (17.55 Uhr/Live im Ersten) die passende Bühne für ihre nächste Gala-Vorstellung.

"Es ist das nächste Highlightspiel", stellte Arnautis fest.

Erstmal werden die Eintracht Frankfurt Frauen in der Allianz-Arena auflaufen, 15.000 Karten waren zu Beginn der Woche bereits verkauft. Es gilt, den Schwung aus dem Sieg gegen Prag mitzunehmen und den zweiten Bundesliga-Erfolg einzufahren.

