Eintracht-Stürmerin Laura Freigang hat die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend zum Nations-League-Sieg gegen Österreich geführt.

Veröffentlicht am 25.02.25 um 20:23 Uhr

Beim 4:1-Erfolg in Nürnberg erzielte die Angreiferin das wichtige 1:1 in der 39. Minute. Linda Dallmann (55.), Giovanna Hoffmann (70.) und Vivien Endemann (82.) erzielten die weiteren Treffer für die DFB-Elf. Für Österreich war Annabel Schasching (3.) erfolgreich. Deutschland führt die Gruppe A nach zwei Spielen mit vier Punkten an.