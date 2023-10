Laura Freigang und Co. kamen bei den Bayern zu einem Achtungserfolg.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben Meister Bayern München einen Punkt abgetrotzt. In Prag wollen die Hessinnen die vergangenen Tage nun mit dem Einzug in die Champions-League-Gruppenphase vergolden.

So ungefähr müssen sich die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt diese Woche vorgestellt haben. Erst gewannen die Hessinnen das Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag fulminant mit 5:0, am Samstag luchsten sie dem amtierenden Meister Bayern München dann einen Punkt ab.

Gerechte Punkteteilung

Zwar war das 0:0 in der Allianz Arena weniger spektakulär, gerade nach dem kräftezehrenden Spiel unter der Woche aber sehr wohl ein Ergebnis, mit dem die Frankfurterinnen gut leben konnten. "Natürlich wollten wir hier Punkte mitnehmen, jetzt ist es einer geworden. Ich glaube das geht in Ordnung", brachte es Goalgetterin Laura Freigang am ARD-Mikrofon auf den Punkt.

Die Gastgeberinnen waren dem Sieg vielleicht einen Tacken näher als die Gäste aus Hessen, "Aber wir haben wenige Chancen im Sechzehner zugelassen", so Freigang. Was die Frankfurterinnen vorne an Durchschlagskraft vermissen ließen, machten sie defensiv durch Einsatz wett.

Die Dreifach-Belastung schultern

Die Kunst für die SGE dürfte es nun sein, den Spannungsabfall zu vermeiden. Klar, nach dem 5:0-Hinspiel-Sieg scheint der erstmalige Einzug in die Gruppephase der Champions League nur noch Formsache, die Eintracht wird sich aber hüten zu glauben, das Rückspiel in Prag am Mittwoch (18.30 Uhr, im Livestream auf hessenschau.de) werde ein Selbstläufer.

Für die SGE gilt es nun zu bewerkstelligen, was Spitzenteams eben bewerkstelligen müssen: die Dreifach-Belastung schultern, die Kräfte einteilen, aber jede Aufgabe mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. Zumindest bislang deutet alles darauf hin, dass die Mannschaft dafür reif genug ist.