Die Frankfurter Stürmerin Laura Freigang hat für Deutschland getroffen.

Die DFB-Frauen haben sich beim Wiedersehen mit Schottland keine Blöße gegeben. Nur vier Tage nach dem 4:0 in Dundee setzte sich das Team von Bundestrainer Christian Wück im Rückspiel am Dienstag mit 6:1 (0:1) durch und feierte den dritten Sieg im vierten Nations-League-Spiel. Selina Cerci (51., 56., 76.), Giovanna Hoffmann (63., 65.) und Eintracht-Stürmerin Laura Freigang (67.) trafen vor 16.102 Zuschauern in Wolfsburg für die DFB-Auswahl, bei der auch Freigangs Frankfurter Teamkolleginnen Sophia Kleinherne und Elisa Senß in der Startelf standen.