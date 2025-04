Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt können sich auf einen Neuzugang freuen. Aus Hoffenheim wechselt Erëleta Memeti an den Main.

Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Erëleta Memeti gesichert. Die 25-jährige Nationalspielerin des Kosovo kommt im Sommer von der TSG Hoffenheim und unterschreibt bei den Hessinnen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Die Offensivspielerin kommt für den SC Freiburg und die TSG Hoffenheim auf insgesamt 100 Bundesligaspiele und 23 Tore.

"Wenn man sich die vergangenen Saisons anschaut, sieht man klar, dass sich Eintracht Frankfurt zu einem Top-Klub entwickelt hat. Die Spielweise und die Spielidee des Teams von Niko Arnautis entsprechen genau meinem schnellen und dynamischen Stil", so Memeti. "Wir freuen uns sehr auf Erëleta Memeti. Uns erwartet eine technisch gut ausgebildete Spielerin, die im Offensivbereich flexibel einsetzbar ist. Sie passt mit ihrem Spielwitz und ihrer Lösungsfindung in engen Räumen sehr gut in unser Spiel und zur Spielidee von Eintracht Frankfurt, dynamischen Offensivfußball spielen zu wollen", so die Technische Direktorin Katharina Kiel.