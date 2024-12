Nach Sieg in Jena

Die Eintracht Frankfurt Frauen fahren in Jena einen Arbeitssieg ein und verteidigen den ersten Tabellenplatz. Den werden die Hessinnen aller Voraussicht nach nun bis mindestens Februar innehaben.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 20:28 Uhr

Laura Freigang leitete den Sieg in Jena mit einer tollen Einzelaktion ein. Bild © Imago Images

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben ihr letztes Spiel im Kalenderjahr 2024 gewonnen. Bei Carl Zeiss Jena taten sich die Hessinnen lange schwer, gewannen schließlich aber doch noch standesgemäß mit 3:0 (0:0). Carlotta Wamser (68.), Remina Chiba (86.) und Laura Freigang (89.) waren für die Eintracht erfolgreich, getrübt wurde der Arbeitssieg einzig von einer Verletzung von Sophia Kleinherne, die den Platz in der Schlussphase unter Tränen verließ (82.).

Durch den Sieg ist den Hessinnen der erste Tabellenplatz wohl nicht mehr zu nehmen. Bayern München könnte am Sonntag zwar noch nach Punkten gleichziehen, müsste die Partie gegen Potsdam aber mit mindestens zwölf Toren Vorsprung gewinnen, um an Frankfurt vorbeizuziehen. Die Saison geht am ersten Februarwochenende 2025 weiter.