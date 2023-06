Nach langen Verhandlungen steht fest: Evan N'Dicka wird Eintracht Frankfurt nach fünf gemeinsamen Jahren in diesem Sommer ablösefrei verlassen.

Eintracht Frankfurt und Evan N'Dicka gehen ab sofort getrennte Wege. Dies meldete der Fußball-Bundesligist am Mittwoch. N'Dicka wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Hessen somit nicht verlängern und nach fünf Jahren ablösefrei wechseln.

Krösche wollte N'Dicka halten

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagte: "Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt. Gleichzeitig gilt Evan unser Dank für fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat."

N'Dicka kam 2018 für rund sechs Millionen Euro aus der zweiten französischen Liga von der AJ Auxerre an den Main. Insgesamt absolvierte der Linksfuß 183 Pflichtspiele für die Eintracht. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und zehn Vorlagen. Der größte Erfolg war der Gewinn der Europa League im Mai 2022.

AS Rom hat wohl die besten Karten

Zuletzt hatte die Eintracht noch Hoffnung, die sich nun allerdings zerschlagen hat. Wo es N'Dicka hinzieht, ist noch offen. Allerdings hat Transferexperte Fabrizio Romano davon berichtet, dass AS Rom dem Franzosen einen Fünf-Jahres-Vertrag angeboten haben soll. Die nächste Station von N'Dicka, sie liegt wohl in Italien.