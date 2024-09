Alles Wichtige zum Auswärtsspiel in Wolfsburg

Eintracht Frankfurt möchte beim VfL Wolfsburg weitermachen wie zuletzt gegen die TSG Hoffenheim. Für beide geht es zudem um die Suche nach sich selbst. Das Wichtigste zum Spiel.

Veröffentlicht am 14.09.24 um 09:28 Uhr

Videobeitrag Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Spiel in Wolfsburg Video Eintracht-Trainer Dino Toppmöller Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Je eine vermeidbare, aber zähneknirschend eingepreiste Niederlage steht je einem mehr oder weniger überzeugenden Sieg gegenüber. Die ersten beiden Spieltage lieferten nur unzureichende Indizien für eine Standortbestimmung. An Bundesliga-Spieltag drei heißt das Spiel für die Eintracht und den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) daher nach wie vor: Wer bin ich?

Die Länderspielpause hat nur bei wenigen überbordende Begeisterung ausgelöst. Die Eintracht konnte die Unterbrechung nach der Sommerpause aber besonders schlecht gebrauchen. So hielt der gute Eindruck vom starken Auftritt gegen Hoffenheim noch etwas länger vor. Nach einer unglücklichen Niederlage in Dortmund und dem überzeugenden 3:1 gegen die TSG ist noch nicht abzusehen, wo sich die Eintracht in der Tabelle einsortiert.

Die Saison begann für die Wölfe mit einer Heimniederlage. Das klingt nicht gut. Mit der Fußnote, dass es eine sehr umkämpfte 2:3-Pleite gegen den FC Bayern war, liest sich das schon freundlicher. In der Woche darauf konnten die Wölfe den ordentlichen ersten Eindruck mit einem 2:0-Auswärtssieg in Kiel untermauern. Auch für das Team von Ralph Hasenhüttl ist die Saison aber zunächst mal wieder eine Reise ins Ungewisse: Zwischen Europa und überraschenden Abstiegssorgen scheint für den VfL fast schon traditionell alles denkbar.

Das größte Fragezeichen steht hinter Omar Marmoush, der mit einer leichten Knieverletzung von seiner Länderspielreise zurückgekehrt ist. Laut "Bild" hat er den finalen Belastungstest aber überstanden und soll mindestens im Kader stehen. Hugo Larsson kam ebenfalls angeschlagen aus der Länderspielpause, kann aber spielen. Oscar Höjlund (Mittelfußbruch) nicht. Der Rest steht zur Verfügung.

So könnte die Eintracht spielen:

Bild © hessenschau.de

Besonders schmerzt den VfL der Ausfall von Lovro Majer, zweimaliger Torschütze gegen den FC Bayern und nun sprunggelenksbedingt auf Eis. Entschuldigt fehlen beim VfL zudem Joakim Maehle (Außenbandverletzung), Lukas Nmecha (Oberschenkel), Kevin Paredes (Fußverletzung), Rogerio (Knie-OP) sowie Bartosz Bialek (Kreuzbandriss).

Weitere Informationen So könnte Wolfsburg spielen Grabara - Fischer, Bornauw, Zesiger, Kaminski - Arnold, Özcan, Baku, Svanberg, Tiago Tomas - Wimmer Ende der weiteren Informationen

Dino Toppmöller: "Der VfL spielt sehr körperbetont und aggressiv. Da geht es im Zweikampf auch mal etwas härter zur Sache. Wir sind auf ein intensives Spiel vorbereitet und müssen unsere Power auf den Platz bringen. Dann haben wir die Möglichkeit, mit Punkten heimzukehren.“

Ralph Hasenhüttl: "Wir treffen auf einen Gegner, der eine richtig hohe Qualität im Umschaltspiel hat. Sie haben gute Einzelspieler und gute Abläufe. Für uns wird es drauf ankommen, dass wir ähnlich konzentriert und kompakt in der Abwehr auftreten wie beim letzten Heimspiel gegen die Bayern."

Zunächst steht Omar Marmoush im Fokus, weil sein Einsatz bis zuletzt fraglich war. Sollte er spielen können, erzählt sich die Geschichte von selbst. 41 Bundesliga-Spiele absolvierte der Angreifer für den VfL Wolfsburg, in denen er ganze sechs Scorerpunkte sammelte. In 31 Einsätzen für die Eintracht waren es dagegen bereits 20. Für Marmoush sicher ein reizvoller Gedanke, seinem Ex-Klub noch mal vorzuführen, was ihm da entgangen ist.

Der VfL Wolfsburg kämpft seit jeher um Profilschärfe. An Maximilian Arnold lag das nicht. Er ist seit Jahren das Gesicht und die Konstante in der Bundesliga-Mannschaft. Läuft alles normal, wird er am Samstag sein 350. Bundesliga-Spiel für die Niedersachsen absolvieren.

Seit sechs Spielen ist der VfL Wolfsburg gegen die Eintracht ungeschlagen (drei Siege, drei Unentschieden). Zuletzt konnten die Hessen vor über drei Jahren gegen Wolfsburg gewinnen (4:3). Torschützen für die Frankfurter im April 2021: Daichi Kamada, Luka Jovic, André Silva und Erik Durm. Lange her.

Wie sich die Eintracht in Wolfsburg schlägt, können Sie live im Audiostream bei sportschau.de verfolgen, dort gibt's auch einen Liveticker mit Tabelle und Statistiken. Zu sehen ist das Spiel bei Bezahlsender Sky.