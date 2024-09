Alles Wichtige zum Eintracht-Spiel in Kiel Premiere mit klaren Vorzeichen

Holstein Kiel und Eintracht Frankfurt stehen sich zum ersten Mal in der Bundesliga gegenüber. Während der Aufsteiger auf seinen ersten Sieg im Oberhaus hofft, wollen die Hessen ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Die Eintracht-PK vor dem Spiel in Kiel Video Eintracht-Trainer Dino Toppmöller Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Nur drei Tage nach dem Auftritt in der Europa League ist für Eintracht Frankfurt schon wieder Bundesliga angesagt. Die Hessen müssen am Sonntag zu Aufsteiger Holstein Kiel. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Die Frankfurter haben etwas gutzumachen: Der späte Ausgleichstreffer von Pilsen im ersten Europa-League-Spiel der laufenden Saison schmerzte; trotz eines über weite Strecken guten Spiels war das 3:3 am Ende eine gefühlte Niederlage. "Es ist jetzt spannend zu sehen, wie die junge Mannschaft mit sowas umgeht", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller.

In der Bundesliga lief es für sein Team zuletzt allerdings richtig gut, die Frankfurter schafften drei Siege in Folge. Obwohl ein Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger in einem Europa-League-Sandwich (am kommenden Donnerstag geht es nach Istanbul) eine gewisse Gefahr birgt, ist die Eintracht selbstverständlich Favorit.

Denn Neuling Holstein Kiel wartet noch auf seinen allerersten Bundesliga-Sieg. Die Nordlichter haben in diesem Jahr endlich den ersehnten Aufstieg ins Oberhaus geschafft, in den ersten Partien aber noch Lehrgeld bezahlt - vor allem beim 1:6 gegen die Bayern. Zuletzt holte man beim 2:2 in Bochum aber immerhin den ersten Bundesliga-Punkt der Vereinsgeschichte.

Bei der Eintracht sind Hugo Ekitiké und Rasmus Kristensen gegen Pilsen jeweils angeschlagen ausgewechselt worden. Laut Toppmöller sind ihre Einsätze in Kiel allerdings nicht in Gefahr. Zurückkehren könnten Robin Koch und Mario Götze, die zuletzt gefehlt hatten. Keeper Kevin Trapp fehlt dagegen weiterhin, soll aber in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. In Kiel wird auf jeden Fall noch Kaua Santos im Tor stehen.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Kiel spielen. Bild © hessenschau.de

Die Kieler müssen ohne Colin Kleine-Bekel antreten, der nach einem Kreuzbandriss noch in der Reha für sein Comeback schuftet. Steven Skrzybski ist dagegen wieder einsatzfähig, für 90 Minuten wird es bei ihm laut Trainer Marcel Rapp allerdings noch nicht reichen.

So könnte Kiel spielen: Weiner - Becker, Johansson, Geschwill - Porath, Gigovic, Knudsen, Holtby, Puchacz - Pichler, Machino

Dino Toppmöller: "Kiel ist eine Mannschaft, die eine klare Struktur hat im Ballbesitz. Sie versuchen, sich ihre Torchancen rauszuspielen. Das ist ein guter Ansatz, da wird tolle Arbeit gemacht. Ich erwarte keinen Gegner, der sich hinten reinstellt. Sie haben gute Techniker. Es wird eine spannende Aufgabe. Wir sind auf alles vorbereitet."

Marcel Rapp: "Wir haben viele Spiele von Frankfurt gesehen. Gegen Pilsen haben sie noch mal in einer anderen Grundordnung gespielt, wobei die Grundordnung nicht das Entscheidende ist. Sondern es geht immer um die Art und Weise, wie ein Gegner spielt. Frankfurt hat sehr viele talentierte Spieler und sehr viel Geschwindigkeit auf dem Feld."

Rasmus Kristensen entwickelt sich immer mehr zu einem emotionalen Anführer des jungen Eintracht-Teams. Gegen Pilsen überzeugte er einmal mehr auf seiner rechten Seite, zudem schoss er sein erstes Tor für die Frankfurter - voller Entschlossenheit durch gefühlt mehrere dutzend Abwehrbeine hindurch. Als der Däne angeschlagen ausgewechselt werden musste, war der Bruch im Eintracht-Spiel unübersehbar. "Ich hatte mir gewünscht, dass mein erstes Tor auch ein Matchwinner-Tor ist", haderte er im Anschluss. In Kiel können er und seine Kollegen das nun besser machen.

Einst Bruchweg-Boy und Nachwuchshoffnung, inzwischen gestandener Profi: Lewis Holtby, 34 Jahre alt, erlebt bei Holstein Kiel gerade seinen x-ten Bundesliga-Frühling. Aus dem einst übermütigen Dribbler ist ein solider Kämpfer geworden, der sein Team zum ersehnten Aufstieg geführt hat und vor der Saison nicht umsonst zum neuen Kapitän ernannt wurde.

Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt als Bundesliga-Spiel - das ist eine echte Premiere. Und weil die Kieler der erste Erstligist aus Schleswig-Holstein sind, wird die Eintracht erstmals eine Oberhaus-Partie im nördlichsten deutschen Bundesland bestreiten.

Ein Aufeinandertreffen gab es in den vergangenen Jahrzehnten allerdings: Im August 1996 gewann die Eintracht als Zweitligist ein Spiel im DFB-Pokal bei Holstein Kiel, damals in der vierten Liga unterwegs. Torschützen für die Eintracht: Kachaber Zchadadse, Johnny Ekström, Maurizio Gaudino und Urs Güntensperger. Lange ist es her.

Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei Holstein Kiel können Sie live im Audiostream bei sportschau.de verfolgen, dort gib es auch einen Liveticker mit Tabelle und Statistiken. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Dazn.