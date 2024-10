Alles Wissenswerte zu Union-Frankfurt Rekordjagd gegen die Zweikampfmonster

Platz fünf gegen Platz sechs - auf die Eintracht wartet bei Union das nächste Auswärts- und Spitzenspiel. Die Berliner sind vor allem beim Thema Zweikämpfe top in der Liga. Der treffsicherste Frankfurter kann einen Vereinsrekord knacken.

Videobeitrag Die komplette Eintracht-PK vor dem Spiel bei Union Berlin Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Im zweiten Frankfurter Bundesliga-Auswärtsspiel nacheinander wartet die Prüfung Union Berlin. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 17.30 Uhr.

- Ausgangslage

- Das Personal

- Das sagen die Trainer

- Auf diese Spieler gilt es zu achten

- Die Statistik des Spiels

- So verfolgen Sie das Spiel

In der Tabelle liegen die Eintracht und Berlin eng beieinander. Union steht mit 14 Punkten an fünfter Stelle, die Eintracht mit einem Punkt weniger an sechster. Unter der Woche kamen die Frankfurter zu einem mühsamen 1:0 gegen Riga. Union konnte sich nach dem 2:0-Sieg in Kiel unter der Woche ausruhen. Die Berliner haben bisher jedes Heimspiel in dieser Saison gewonnen und dabei unter anderem Borussia Dortmund geschlagen.

Bei der Eintracht ist Oscar Höjlund wieder ins individuelle Training eingestiegen, aber noch kein Kandidat für den Kader. Ansonsten kann Trainer Dino Toppmöller aus dem Vollen schöpfen. Wahrscheinlich ist, dass er die am Donnerstag geschonten Arthur Theate, Mario Götze und Hugo Ekitiké wieder von Beginn an bringt. Igor Matanovic und Can Uzun konnten keine Eigenwerbung betreiben. Junior Dina Ebimbe und Niels Nkounkou erwischten ebenfalls keinen guten Tag, so drängt Ansgar Knauff in die erste Elf. Übrigens: Schiedsrichter der Begegnung ist Harm Osmers, vergangene Woche bei der Frankfurter Pleite in Leverkusen noch der Vierte Offizielle zwischen den Trainerbänken und damit erster Adressat der Eintracht-Kritik.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Union spielen. Bild © Imago Images

Bei den Unionern steht der lange verletzte Kevin Volland vor einem Comeback. Trainer Bo Svensson bezeichnete den ehemaligen Nationalspieler als "Option".

So könnte Union spielen: Rönnöw - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe - Hollerbach, Vertessen - Jordan.

Dino Toppmöller: "Union ist wieder Union mit Bo Svensson. Sie haben eine gute Aggressivität gegen den Ball und sind bei Standards extrem gefährlich. Von daher wird es ein intensives Spiel. Es geht darum, das Spiel anzunehmen mit vielen Zweikämpfen. Wir müssen körperlich gut sein und dagegen halten. Gleichzeitig müssen wir unsere spielerischen Qualitäten auf den Platz bringen. Beide Mannschaften werden ihre Momente im Umschalten bekommen."

Bo Svensson: "Die drei Punkte sind das Wichtigste. Ob 1:0 oder 5:4: Wichtig ist, dass wir gewinnen. Omar Marmoush geht ein bisschen durch die Decke, spielt eine überragende Saison. Das ist keine einfache Aufgabe, den zu stoppen, aber wir werden es versuchen."

Hugo Larsson war der Mann des Abends im Europapokal, nicht nur wegen seines Tores. "Er hat uns sehr gut getan mit der Spielaktivität, hat immer eine gute Boxpräsenz, steht da für die zweiten Bälle", lobte Toppmöller am Freitag. "Er hat das Spiel von uns total belebt." Ausnahmespieler in dieser Saison bei den Adlerträgern ist zweifellos Omar Marmoush, der nun - im Gegensatz zum Donnerstag - wieder mit seinem kongenialen Partner Hugo Ekitiké auflaufen könnte.

Bei Union Berlin sticht in dieser Saison Tom Rothe hervor, der vor der Saison aus Dortmund an die Alte Försterei gewechselt war. Der Linksfuß bereitete beim Sieg in Kiel einen Treffer vor und erzielte das 2:0 selbst. Mit vier Scorer-Punkten machte Rothe bislang auf sich aufmerksam, der 19-Jährige soll auch schon in den Notizbüchern des Bundestrainers stehen.

Marmoush kann den Vereinsrekord von Tony Yeboah einstellen, der 1993 in sieben Spielen in Folge für die Eintracht getroffen hatte. Der Ägypter steht derzeit bei sechs Spielen in Folge mit einem oder mehr Treffern. Während Marmoush die Spieler-Statistiken der Liga in den Rubriken Tore und Torvorlagen anführt, weist Union den besten Zweikämpfer der Liga auf: Diogo Leite gewann 92 Duelle und damit so viele wie kein anderer. Union ist als Team Zweiter bei den gewonnenen Zweikämpfen und Erster bei den Kopfballduellen. Aber das Team begeht auch ligaweit die meisten Foulspiele. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen gab es zwei Eintracht-Siege, zwei Niederlagen und ein Remis.

Wie sich die Eintracht in Berlin schlägt, können Sie live im Audiostream bei sportschau.de verfolgen, dort gibt's auch einen Liveticker mit Tabelle und Statistiken. Zu sehen ist das Spiel bei DAZN.