Der alte und neue Sieger im Hessenpokal der Frauen heißt Kickers Offenbach. Der OFC setzte sich in einer Hitzeschlacht gegen Marburg durch und zieht damit in den DFB-Pokal ein.

Veröffentlicht am 14.06.25 um 17:32 Uhr

Die Fußballerinnen von Kickers Offenbach haben ihren Titel verteidigt und erneut den Hessenpokal gewonnen. Im Finale setzte sich der OFC am Samstagnachmittag mit 2:0 (1:0) gegen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg durch. Die Partie fand vor mehreren Hundert Zuschauern im Stadion an der Oberau in Bad Hersfeld (Hersfeld-Rotenburg) statt.

OFC dominiert die Hitzeschlacht

Bei sommerlich-heißen Temperaturen bestimmten die Kickers-Frauen das Endspiel durchweg. In den roten Trikots trafen Aline Czaplicki (41.) und Natasa Petrov (62.). Für die Frauen-Abteilung der Kickers war es bereits der fünfte Hessenpokalsieg in der Vereinsgeschichte.

Die Gegnerinnen aus Marburg, die eine Liga tiefer spielen und daher als Underdog in die Partie gegangen waren, hielten aufopferungsvoll dagegen und konnten selbst mehrere Torschüsse verzeichnen. Für einen Ehrentreffer reichte es jedoch bis zum Schluss nicht.

Kickers-Frauen damit im DFB-Pokal

Durch den Erfolg im Endspiel des Hessenpokals zieht der OFC in den DFB-Pokal ein und darf wieder auf einen großen Namen hoffen. So war im Vorjahr für das Achtelfinale der FC Bayern München zu Gast auf dem Bieberer Berg in Offenbach.

Dafür müssen die Kickers-Frauen jedoch zunächst die Play-off-Runde überstehen. Diese findet ab der Saison 2025/2026 zum ersten Mal statt und wird zwischen dem 16. und 18. August ausgetragen. Ab der darauf folgenden 1. Hauptrunde steigen dann auch die Eintracht Frankfurt Frauen in den DFB-Pokal ein.