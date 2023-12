Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat den Wachstumsmarkt Profi-Fußball scharf kritisiert. Immer mehr Partien würden weder der Attraktivität des Spiels noch der Gesundheit der Spieler helfen. Toppmöller fordert eine Grundsatzdebatte.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK vor dem Spiel in Augsburg Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat die aus seiner Sicht zu hohe Belastung für die Spieler kritisiert und fordert ein Umdenken. "Es geht immer darum, irgendwo noch mehr Geld rauszubekommen", sagte der Coach am Freitag mit Blick auf den prall gefüllten Terminkalender. Die Gesundheit der Spieler müsse aber "ein Stück weit berücksichtigt werden, weil der Verschleiß zu hoch ist".

Skhiri fehlt auf unbestimmte Zeit

Er sei "hundertprozentig" überzeugt, dass die Belastung für die Profis "viel zu hoch ist". Trainer und Fans erwarteten "immer Top-Leistung, aber es sind auch nur Menschen, die ihre Schwächen haben", sagte Toppmöller, dessen Kritik auf die Oberschenkelverletzung von Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri folgte.

Der immer spielende Tunesier musste im Conference-League-Spiel gegen PAOK Thessaloniki am Donnerstag mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden und fehlt den Hessen auf unbestimmte Zeit. "Wir können nicht seriös sagen, wie lange es dauern wird", sagte Trainer Dino Toppmöller. Das Auswärtsspiel in Augsburg am Sonntag (19.30 Uhr) verpasst der Mittelfeldstratege aber definitiv.

Alle Wettbewerbe stocken auf

Auch andere Teams hätten aufgrund des vollen Terminkalenders mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Toppmöller forderte daher eine Grundsatzdebatte. "Der Afrika-Cup wird jetzt aufgestockt, da kommt gefühlt jede Mannschaft weiter. Die EM wird aufgestockt, die WM wird aufgestockt: Ich weiß nicht, ob das förderlich ist für die Attraktivität des Spiels und die Gesundheit der Spieler", so der Eintracht-Trainer.