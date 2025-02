Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel in Gladbach Topspiel um Europa

Nach drei enttäuschenden Partien dürfte es für Eintracht Frankfurt gerne mal wieder ein Sieg sein. Gegner Gladbach schnuppert allerdings inzwischen an den internationalen Plätzen. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt will zurück in die Spur. Die Chance dazu haben die Hessen im Bundesliga-Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Die Eintracht hat zuletzt drei eher enttäuschende Erlebnisse gehabt: Das späte Gegentor in Hoffenheim, die Pleite in Rom und das Unentschieden gegen Wolfsburg. Nach dem Geschmack der Frankfurter wäre also mal wieder ein Sieg fällig - vor allem, wenn man Platz drei in der Bundesliga weiter festigen möchte. "Uns erwartet eine harte Nuss gegen eine Mannschaft, die im Flow ist", warnte Trainer Dino Toppmöller allerdings vor dem Gegner.

Der hat zuletzt zwei Siege eingefahren ist damit auf Platz sieben vorgerückt - also mit Aussicht auf die Europapokal-Plätze, die die Eintracht am Saisonende unbedingt erreichen möchte. Mit einem Heimsieg würden die Gladbacher auf fünf Punkte heranrücken. Die Frankfurter sind also gewarnt, im sogenannten Topspiel am Samstagabend möglichst zu punkten.

In der Eintracht-Abwehr hat sich eine Lücke aufgetan: Robin Koch fällt mit einer Schulterverletzung aus, Tuta soll seinen Part als Defensiv-Chef übernehmen. Im Sturm haben die beiden Neuzugänge Elye Wahi und Michy Batshuayi noch etwas Rückstand, dürften aber zumindest im Spieltagskader auftauchen. Im Gegensatz zu Igor Matanovic, der längerfristig verletzt fehlen wird.

So könnte die Eintracht in Gladbach spielen. Bild © hessenschau.de

Die Borussia bangt um ihren Torjäger: Tim Kleindienst musste unter der Woche wegen muskulärer Probleme im Training kürzer treten. Alassane Plea ist dagegen nach seiner Verletzung wieder dabei und könnte in den Kader zurückkehren.

So könnte Gladbach spielen: Nicolas - Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich - Weigl, Sander - Ngoumou, Stöger, Hack - Kleindienst

Dino Toppmöller: "Nachdem wir früh in der Hinrunde zwei Mal auf Mönchengladbach getroffen sind, hat die Borussia eine herausragende Entwicklung genommen. Sie haben gute Abläufe und sind fußballerisch richtig stark. Ich habe mir ihr Spiel gegen den VfB Stuttgart live auf der Couch angeschaut und war beeindruckt von ihrem Auftreten."

Gerardo Seoane: "Wir müssen vor allem eine gute Kontersicherung haben, weil sie im Umschaltspiel sehr gefährlich sind. Auch wenn sie mit Marmoush den besten Umschaltspieler verloren haben, haben sie andere Spieler mit viel Tempo. Aus einer kompakten Defensive ins Umschaltspiel kommen - darin haben wir uns stark verbessert."

Auf Tuta wartet wie erwähnt mehr Verantwortung: Der Brasilianer soll die hessische Abwehr anstelle von Robin Koch anführen und ordnen. Zuletzt hatte der 25-Jährige aber eher mit sich selbst zu kämpfen, gegen Wolfsburg unterlief ihm nach einem kapitalen Fehler das Eigentor zum zwischenzeitlichen 0:1. Toppmöller glaubt trotzdem an ihn, wie er betonte: "Tuta war im ersten Halbjahr ein Topspieler, der wird er wieder werden", so der Coach. "Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass es brutal wichtig ist, Rhythmus und Vertrauen zu haben. Dafür hat er die vergangenen Spiele gebraucht, um in seinen eigenen Flow zu kommen."

Die Eintracht-Abwehr könnte es dabei mit einem der besten Torjäger der Bundesliga zu tun bekommen: Tim Kleindienst hat in dieser Spielzeit schon zwölf Treffer erzielt und sechs weitere aufgelegt. "Ganz rausnehmen kann man ihn nicht aufgrund seiner Größe und Kopfballstärke", so Toppmöller. Rausnehmen könnte Kleindienst allerdings eine leichte Verletzung, die ihn in den vergangenen Tagen vom Training abhielt. Für die Frankfurter wäre ein Ausfall des Topstürmers jedenfalls keine allzu schlechte Nachricht.

Gegen keine Mannschaft hat Eintracht Frankfurt eine so lange Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga wie gegen Mönchengladbach: In den letzten sieben Partien gab es vier Siege und drei Unentschieden. Und dann wäre da ja auch noch das Pokal-Duell in dieser Saison, das die Frankfurter trotz Unterzahl gewonnen haben. Der Blick auf die vergangenen Jahre machen so auf jeden Fall Lust auf das Aufeinandertreffen am Niederrhein.

Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach können Sie auf sportschau.de im Liveticker und im Audiostream verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Sky zu sehen.