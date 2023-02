Für das Champions-League-Achtelfinale gegen die SSC Neapel hat sich Eintracht Frankfurt viel vorgenommen. Die Italiener kommen allerdings mit einer beeindruckenden Bilanz nach Frankfurt. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK vor dem Spiel gegen Neapel Video Bild © picture-alliance/dpa Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt trifft im ersten Champions-League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte auf die SSC Neapel. Am Dienstag (21 Uhr) empfangen die Hessen das Team aus Italien zum Hinspiel.

Die Ausgangslage

Sowohl Frankfurt als auch Neapel gehen formstark in das Achtelfinale. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner hat bis auf die Niederlage in Köln in diesem Jahr stark abgeliefert und sich in den Top 6 der Bundesliga festgesetzt. Die Champions League soll nun die Kür werden, denn die Eintracht ist gegen Neapel Außenseiter.

Und das vor allem deshalb, weil die Italiener eine unglaubliche Saison spielen: Mit aktuell 15 Punkten Vorsprung ist die SSC Neapel auf dem besten Weg zur Meisterschaft. In der Liga verlor man nur gegen Inter Mailand, in der Champions League gab es eine Niederlage beim FC Liverpool (als das Weiterkommen bereits feststand). Hinzu kommt das Pokal-Aus im Januar, bei dem allerdings nur eine B-Elf auf dem Platz stand. Neapel ist aktuell einer der heißesten Vereine im europäischen Clubfußball und nur sehr schwer zu knacken.

Glasners Lehren aus der Gegner-Beobachtung: "Neapel spielt anti-italienisch", sagte er und führte aus: "Sie haben mit Abstand die höchste Intensität in ihrem Spiel, sie spielen aggressiv gegen den Ball." Es könnte am Dienstagabend also eine Partie der knackigen Zweikämpfe werden. "Wir werden auf Sieg spielen", versprach der Eintracht-Coach.

Das Personal

Der Kapitän kehrt zurück: Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall gegen Bremen wird Sebastian Rode aller Voraussicht nach wieder im Kader stehen. Einen Startelfeinsatz schloss Glasner allerdings aus. Offen ist zudem noch, ob - wie am Wochenende - Kristijan Jakic der Mittelmann in der Dreierkette sein wird oder ein Wechsel hin zu Makoto Hasebe vollzogen wird. Um die Position auf der rechten Seite streiten Ansgar Knauff und Aurélio Buta.

Die SSC Neapel muss auf den verletzten Giacomo Raspadori verzichten, ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel bei Sassuolo dürften Mario Rui, Piotr Zielinski und Hirving Lozano in die Startelf zurückkehren.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Neapel spielen. Bild © hessenschau.de

So könnte Neapel spielen: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kwarazchelia

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Es kommt sehr viel auf uns zu. Wir haben uns im Trainerteam seit der Auslosung viele Stunden der Spiele von Napoli angesehen. Sie performen seit langer Zeit wahnsinnig gut, spielen fast immer mit der gleichen Aufstellung. Man darf sie nicht auf ihre Offensive reduzieren, sie haben eine hervorragende Balance."

Luciano Spalletti: "Eintracht hat mehr Erfahrung, durch den Europapokalsieg. Sie kann schnell spielen, hat viel Tempo beim Umschalten. Wir haben unsere Fähigkeiten, aber sie auch. Ich sehe es wie Oliver Glasner, die Chancen auf das Weiterkommen stehen 50:50."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Für Philipp Max erfüllt sich am Dienstag ein langgehegter Traum: Er wird das erste Champions-League-Spiel seiner Karriere absolvieren. Seine Vorfreude darauf hatte der 29-Jährige bereits bei seiner Vorstellung in Frankfurt zum Ausdruck gebracht. Inzwischen hat er sich schnell auf der linken Seite etabliert und tut der Eintracht sichtbar gut. Und wenn er wie gegen Bremen erneut an Toren der Frankfurter mitwerkelt, könnte auch sein Champions-League-Debüt ein gutes werden.

Mit Victor Osimhen hat die SSC Neapel einen der aktuell begehrtesten Stürmern in ihren Reihen. Der Nigerianer, der einst beim VfL Wolfsburg nicht zurecht kam, trifft vor allem in der Serie A, wie er will: 18 Treffer in 19 Spielen sind eine überragende Quote. Wenn Eintracht Frankfurt im Champions-League-Achtelfinale gegen Neapel bestehen will, darf sie Osimhen auf keinen Fall zur Entfaltung kommen lassen.

Die Statistik des Spiels

Zwei Spiele, zwei Siege - so klingt die nüchterne Statistik von Eintracht Frankfurt gegen Neapel. Dahinter steckt allerdings die Achtelfinal-Paarung des UEFA-Cups 1994/95. Damals konnten die Frankfurter beide Spiele jeweils mit 1:0 gewinnen. In der folgenden Runde folgte das Aus gegen Juventus Turin und die Eintracht verabschiedete sich für über ein Jahrzehnt von der europäischen Bühne. Kein Wunder, dass die Fans danach noch lange vom "Sieg in Napoli" sangen.

Das Spiel live verfolgen

Das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen die SSC Neapel wird ab 20.55 Uhr im Audio-Livestream auf hr-iNFO übertragen. Zu sehen ist die Partie beim Streaming-Anbieter Prime Video.