Antonio Radelja von Eintracht Frankfurt zockt sich zum deutschen Meistertitel in der Virtual Bundesliga und sorgt für Historisches. Dass seine Freunde nicht mehr mit ihm spielen wollen, ist für den Konsolen-König Alltag. Selfie-Wünsche sind es noch nicht.

Während die weiblichen und männlichen Bundesliga-Profis von Eintracht Frankfurt aktuell entweder bei ihren Nationalmannschaften weilen oder bereits den Sommerurlaub genießen, ging es in der virtuellen Sportswelt noch einmal hoch her. Am vergangenen Wochenende trafen sich in Köln Deutschlands erfolgreichste FIFA-Zocker und daddelten vor über 800 Zuschauern und Zuschauerinnen um den deutschen Meistertitel. Der beste der insgesamt 32 Spieler: Antonio Radelja von Eintracht Frankfurt.

Ein Frankfurter holt den ersten Titel für die Eintracht

Der 21-Jährige, der in Sachsenhausen geboren wurde, aufwuchs, zur Schule ging und seine erste Spielkonsole geschenkt bekam, setzte sich im Trikot von Eintracht Frankfurt gegen alle Konkurrenten durch und holte sich im Finale gegen seinen Gegner vom FC. St Pauli die Meisterschale. "Früher habe ich im Kinderzimmer zum Spaß gezockt, jetzt bin ich Deutscher Meister", fasste Radelja seine Erfolgsgeschichte zusammen. Von der Bettkante zur Skyline.

Für Radelja, der bereits mit sechs Jahren erstmals mit dem Konsolen-Fußball und der FIFA-Reihe in Berührung bekam, war der Titelgewinn die Krönung seiner bisherigen Karriere. Für die Eintracht, bei der der neue Deutsche Meister erst seit vergangenem Sommer unter Vertrag steht, war es der erste große Titel in der noch kurzen ESport-Geschichte überhaupt. "Das ist der größte sportliche Erfolg in unserer Historie", jubelte Eintracht-Tech-Geschäftsführer Timm Jäger. Die Hessen sind erst seit 2018 im ESport aktiv, fünf Jahre später gab es den ersten Titel. Eine starke Bilanz.

Radelja zu gut für alle seine Freunde

Doch wie hat Radelja den Aufstieg vom Kinderzimmer-Hero zu Deutschlands bestem FIFA-Spieler geschafft? "Ich spiele das schon mein ganzes Leben, das liegt mir im Blut", erklärte er sein ebenso logisches wie zeitaufwendiges Erfolgsgeheimnis. In frühen Jahren verärgerte und vergraulte der heutige ESport-Profi zunächst alle seine Freunde. "Da wollte keiner mehr gegen mich spielen", grinste er. Dann qualifizierte er sich 2019 eigenen Angaben zufolge "relativ zufällig" für die Bundesliga-Playoffs und wurde dort entdeckt.

Nach zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg wechselte er 2022 zu seinem Heimat- und Herzensverein Eintracht Frankfurt. "Ich habe schon früh gemerkt, dass ich ganz gut bin und plötzlich war ich dann in der Szene drin."

Es fließen Freudentränen

Einer Szene, die er mittlerweile entscheidend mitbestimmt und beim Finale in Köln sogar dominierte. Das Endspiel, das mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, gewann der Frankfurter Überflieger insgesamt mit 4:2.

Da der Erfolg schon Sekunden vor Abpfiff sicher war, fielen Radelja noch während des laufenden Spiels seine Teamkollegen und Freunde um den Hals. Bei Radelja selbst, der sich nebenbei über eine Titelprämie von 40.000 Euro freuen kann, flossen Freudentränen. "Davon habe ich schon immer geträumt. Diesen Erfolg kann mir keiner mehr nehmen, der ist für die Ewigkeit." Einmal Deutscher Meister, immer Deutscher Meister.

Selfies fühlen sich noch komisch an

Der steile Aufstieg an die Spitze der deutschen FIFA-Elite bringt jedoch auch Dinge mit sich, an die sich Radelja noch gewöhnen muss. "Da kamen plötzlich Leute und haben nach Fotos mit mir gefragt." Ein Selfie mit einem deutschen Meister. Eine Möglichkeit, die es in Frankfurt und bei der Eintracht eben nicht so oft gibt.