Im Vorjahr war Eric Junior Dina Ebimbe ein Faktor im Spiel von Eintracht Frankfurt. Aber seine Leistungen waren zu schwankend, aktuell kommt er überhaupt nicht zum Zug. Sportdirektor Timmo Hardung glaubt dennoch, dass er wieder wichtig wird.

Was war das für ein Saisonauftakt für Eric Junior Dina Ebimbe. Drei Pflichtspiele, dabei zwei Tore und eine Vorlage, sowohl im rechten Mittelfeld als auch im linken und im zentralen Mittelfeld zeigte der Franzose, warum er für Eintracht Frankfurt so wichtig sein kann. Wucht, Power, Torgefahr: ein Start nach Maß. In die Spielzeit 2023/24.

Ein Jahr später fällt die Bilanz von Ebimbe bedeutend schlechter aus. Null Einsätze in drei Pflichtspielen, in der Bundesliga zuletzt gar zweimal gar nicht mehr im Kader. Im verstärkten Eintracht-Team scheint Ebimbe hinten runtergefallen. "Die ersten Wochen waren sicher sportliche keine einfache Zeit für ihn", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung am Mittwoch in einer Medienrunde über Ebimbe.

Timmo Hardung: "Das ist eine Entscheidung für die Zukunft"

In der Tat dürfte sich der hochveranlagte Mittelfeld-Allrounder mehr erhofft haben. In der Vorsaison war Ebimbe mit 15 Torbeteiligungen der Spieler der Eintracht mit den drittmeisten Scorern, nur Omar Marmoush und Farès Chaibi waren häufiger an Treffern beteiligt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Leistungsschwankungen des ehemaligen U-Nationalspielers zu groß waren. Zu oft folgten schwache Auftritte auf starke, wirklich konstant gut über Wochen spielte Ebimbe zu selten.

Weswegen auch ein Wechsel im Sommer zur Debatte stand, allerdings nicht zustande kam, weil interessierte Vereine wie der SSC Neapel nur ein Leihgeschäft wollten. Aktuell gibt es erneut Gerüchte über ein Interesse von Galatasaray Istanbul, in der Türkei ist das Transferfenster noch geöffnet.

Timmo Hardung: "Ebimbe wird wieder seinen Anteil haben"

Hardung sieht Ebimbe aber in Frankfurt. "Er ist Teil der Gruppe und Teil des Europa-League-Kaders. Das sagt aus, wie wir ihn sehen, wie ihn Dino sieht. Das ist eine Entscheidung für die Zukunft."

Diese nun erfolgreich zu gestalten, liegt bei Ebimbe, der sich im Training wird anbieten müssen, um dann auch wieder am Wochenende seine Vorzüge im Punktspiel auf den Platz zu bringen: Wucht, Power, Torgefahr. Zumindest Hardung hat daran keinen Zweifel: "Die Saison ist so lang. Die letzten zwei Wochen sind auf die elf Monate gesehen, die wir Fußball spielen, eine kurze Zeit. Er wird auch wieder seinen Anteil haben."