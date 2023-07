Eintracht Frankfurt hat im abschließenden Testspiel des Trainingslagers in Österreich remis gespielt. Die Hessen steigerten sich im Vergleich zu den vorangegangenen Tests, ohne jedoch zu glänzen.

Eintracht Frankfurt hat im abschließenden Testspiel des Trainingslagers gegen Vitesse Arnheim 1:1-Unentschieden gespielt. Jens Petter Hauge hatte die Hessen kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht, Maximilian Wittek in der zweiten Halbzeit per Freistoß ausgeglichen.

Gegen die Niederländer setzte Trainer Dino Toppmöller auf eine Dreierkette in der Abwehr bestehend aus William Pacho, Makoto Hasebe und Tuta. Im Mittelfeld begannen Ellyes Skhiri, Junior Dina Ebimbe, Mario Götze und Jens Petter Hauge sowie Aurelio Buta und Philipp Max als Schienenspieler. Im Sturm startete Randal Kolo Muani.

Hauge leitet ein und trifft

Die Eintracht präsentierte sich konzentrierter als zuletzt, ließ gegen zumeist tief stehende Arnheimer aber zu oft die letzte Konsequenz vermissen. Ebimbe und Skhiri behinderten sich nach einem Rückpass von der Grundlinie von Buta gegenseitig, Hauge bekam nach einem Querpass nicht genug Druck hinter der Ball. Auf der Gegenseite hatten die Hessen Glück, dass Vitesse einen Fehler von Pacho nicht ausnutzen konnte.

Kurz vor der Pause dann doch noch die Führung für die Hessen. Der emsige Hauge schickte Max auf der linken Seite auf die Reise, die Flanke verwertete der Norweger dann direkt selbst sehenswert ins lange Eck. Eine verdiente Pausenführung, auch wenn die Hessen sicherlich nicht die Sterne vom Himmel spielten.

Toppmöller wechselt die Offensivreihe

Zur Pause wechselte Toppmöller in der Offensive vierfach, brachte Paxten Aaronson, Jesper Lindström, Omar Marmoush und Jessic Ngankam, die sich direkt gute Möglichkeiten erspielten. Doch der Schuss des engagiert auftretenden Marmoush geriet ebenso zu unplatziert wie der Querpass von Lindström auf Ngankam. Wenig später dann der Ausgleich: Einen Freistoß von der Strafraumkante zirkelte Maximilian Wittek gekonnt über die Mauer ins Eck.

Die Partie verflachte mehr und mehr, diverse Wechsel trugen auch nicht eben zum Spielfluss bei. Fleißkärtchen sammelten bei den Hessen vor allem Hauge und Marmoush, auch Aaronson, Ngankam und Larsson präsentierten sich bemüht. Der Siegtreffer wollte ihnen aber auch nicht mehr gelingen. Das letzte Testspiel der Vorbereitung steht nun am Samstag in einer Woche an, wenn die Hessen zur Saisoneröffnung den englischen Traditionsklub Nottingham Forest empfangen.