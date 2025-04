Eintracht Frankfurt will bei Werder Bremen die Champions-League-Ansprüche untermauern. Gerade der aufblühende Mario Götze hat eine hervorragende Statistik gegen die Hanseaten. Bei denen wartet ein früherer Eintracht-Liebling weiter auf seine Chance.

Eintracht Frankfurt reist beim Topspiel des Spieltags (Samstag, 18.30 Uhr) zu Werder Bremen. Für das große Ziel Champions League muss die Toppmöller-Elf an der Weser punkten, doch auch die Gastgeber haben wieder in die Spur gefunden. Hier kommt alles Wissenswerte zur Partie.

Die Ausgangslage

Eintracht Frankfurt will auch bei Werder Bremen den Kurs Richtung Champions League halten. Die Hessen zeigten sich jüngst gegen den VfB Stuttgart in starker Verfassung und wollen die Generalprobe vor dem Auswärtsspiel in Tottenham bestehen. Die ersten Verfolger um die Königsklasse haben schließlich vermeintlich leichte Aufgaben gegen Aufsteiger: Mainz empfängt Kiel, Gladbach reist zum FC St. Pauli. Werder Bremen hat sich nach einem Formtief mit dem Erfolg in Kiel (3:0) wieder gefangen. Die Hanseaten rangieren auf Platz zwölf ohne echte Abstiegssorgen.

Das Personal

Bei der Eintracht fällt Torhüter Kevin Trapp abermals aufgrund seiner Schienbeinverletzung aus. Kaua Santos wird wie in den vergangenen Spielen das Tor hüten. Außerdem nicht dabei sind Ansgar Knauff und Can Uzun, was zu Abwägungen für die rechte Seite führt. Jean-Matteo Bahoya gilt als Kandidat für die "Schiene", ebenso ein Systemwechsel. Tuta zeigte eine gute Partie auf der Sechs gegen Stuttgart, entweder er könnte neben Hugo Larsson auflaufen oder Ellyes Skhiri.

Die Bremer freuen sich, dass Marvin Ducksch und Amos Pieper unter der Woche wieder voll trainieren konnten. Laut Trainer Ole Werner sind beide Kandidaten für die Startelf. Fraglich sind Milos Veljkovic (Wade) und Anthony Jung (Adduktoren) aufgrund muskulärer Probleme.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte Bremen spielen: Zetterer - Stark, Friedl, Pieper - Weiser, Lynen, Agu - Stage, Schmid - Burke, Ducksch

Das sagen die Trainer:

Dino Toppmöller: "Am Samstag haben wir einen wichtigen Sieg eingefahren, aber das ist jetzt Geschichte. Wir brauchen die gleiche Gier und Leidenschaft in Bremen. Sie haben einen sehr guten Trainer. Werder ist eine der Top-Mannschaften in der Liga, was die Offensiv-Strukturen anbetrifft. Sie haben gute Ideen bei Einwürfen, sie werden uns früh unter Druck setzen, werden viel über Spielverlagerungen und Flanken kommen. Es wird eine tolle Aufgabe."

Ole Werner: "Wir hatten eine gute Trainingswoche, der Sieg hat für gute Stimmung gesorgt. Mit Frankfurt kommt jetzt ein anderes Kaliber auf uns zu. Im Hinspiel haben wir ein gutes Spiel gemacht und können uns von der Haltung her daran orientieren. Eintracht ist sehr variabel im Ballbesitz, hat zwar das 4-2-3-1 als Grundordnung, aber andere Muster, in die sie reinschieben. Das macht es nicht leicht, defensiv darauf zu reagieren."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Ein Spieler der Eintracht ist derzeit in aller Munde: Mario Götze wurde nach seinem Siegtor gegen den VfB nicht nur von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in den höchsten Tönen gelobt. Der Weltmeister hat acht Tore gegen Bremen geschossen und in seiner Bundesliga-Karriere nur eine Niederlage in 19 Partien gegen den SVW erleben müssen. Götze blüht in seiner zentralen Rolle definitiv auf, umso besser, dass er nicht mehr tiefer vor der Abwehr aushelfen muss.

Der einstige Frankfurter Torschützenkönig André Silva kommt auch nach seinem Wechsel an die Weser nicht wirklich auf die Beine. 2021 hatte Silva noch mit 28 Toren erheblichen Anteil am Eintracht-Höhenflug gehabt. Nach enttäuschenden Jahren in Leipzig sitzt er auch jetzt meist nur auf der Bank. Ob er gegen seine alte Liebe Mal wieder ran darf?

Die Statistik des Spiels

Das Hinspiel entschied die Eintracht ebenfalls durch ein Tor von Götze für sich. In den letzten 15 Begegnungen mit den Bremern hat die Eintracht immer getroffen - es ist also aus hessischer Sicht ein Duell mit eingebauter Torgarantie. Insgesamt ist die Bilanz bei 116 Spielen ausgeglichen: Frankfurt und Bremen holten jeweils 45 Siege. Bremen hat daheim in dieser Saison erst drei Spiele (von 13) gewonnen. Die Partie ist mit über 42.000 Zuschauern ausverkauft, 5.000 Frankfurter sind dabei.

So verfolgen Sie die Partie

Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen können Sie live im Ticker und im Audiostream auf sportschau.de verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Sky zu sehen.

