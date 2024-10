Eintracht Frankfurt hat das Europa-League-Heimspiel gegen Riga gewonnen. Mit dem Geleisteten sind die Hessen dennoch nicht zufrieden, vor allem in der ersten Halbzeit.

Eintracht Frankfurt hat sich gegen Riga zum ersten Heimsieg in der Europa League gemüht. Beim 1:0-Erfolg am Donnerstag war Hugo Larsson der Matchwinner. Der Schwede schoss das einzige Tor des Abends in der 79. Minute. Die Stimmen zum Spiel.

Ansgar Knauff: "Es war kein einfaches Spiel, wir sind nicht so gut reingekommen. Wir haben uns schwer getan, freuen uns über die drei Punkte und haken das Spiel ab. Wir hatten schon einen Plan, aber es ist uns nicht gelungen, hinter die Kette zu kommen. Wir haben zu langsam gespielt und das Spiel nicht schnell gemacht. Später in der zweiten Halbzeit lief es besser, aber insgesamt können wir mit der Leistung nicht zufrieden sein."

Markus Krösche: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht, aber wir haben gewonnen. Das war wichtig. Die Lehre, die wir aus dem Spiel ziehen können, ist, dass wir noch nicht so gut sind, dass wir ein Spiel auch mal mit 70 oder 80 Prozent gewinnen können. Wir müssen immer 100 Prozent geben. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir sehr behäbig und haben sehr langsamen Fußball gespielt. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, aber wir haben auch schon bessere Spiele gemacht. Ich war mir aber schon sicher, dass wir das Tor noch machen."

Hugo Larsson: "Wir waren mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Wir wussten, dass wir das bessere Team sind, aber wir haben nicht mit der nötigen Geschwindigkeit gespielt. Wir wollten mit mehr Energie rauskommen und ich stehe für Energie. Das ist mein Spiel, das hat wirklich Spaß gemacht. Wir wollten mehr Bälle in die Tiefe spielen. Vor dem Tor hat das Omar gut gemacht. Ich habe den Ball dann am Keeper vorbeigebracht, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn nicht richtig getroffen."

Aurele Amenda: "Ich danke dem Trainer für das Vertrauen. Am Ende zählen die drei Punkte. Die Lösungen nach vorne waren schwierig, weil der Gegner sehr kompakt war. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht und auch schneller gespielt. Am Schluss haben wir gut verteidigt, auch wenn wir am Schluss beim Lattentreffer Glück hatten. Die drei Punkte waren verdient."

Kevin Trapp (bei RTL): "Das ist ein Spiel, das musst du gewinnen. Wir haben kein Gegentor bekommen, das ist das Positive. Aber die Intensität hat gefehlt. Es ist nicht einfach, wenn du alle drei Tage spielst, aber das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben den Gegner nicht unterschätzt. Der Ausgang des Spiels lag einzig und allein an uns. Das war ein Pflichtsieg und den haben wir geholt."