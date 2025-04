Eintracht Frankfurt hat Leeds-Leihgabe Rasmus Kristensen mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der emotionale Anführer der Hessen bleibt bis 2029.

Veröffentlicht am 16.04.25 um 17:29 Uhr

Bravo! Rasmus Kristensen bleibt länger in Frankfurt.

Bravo! Rasmus Kristensen bleibt länger in Frankfurt. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Rasmus Kristensen bleibt wie erwartet langfristig bei Eintracht Frankfurt. Der Rechtsverteidiger, ursprünglich nur vom englischen Zweitligisten Leeds United ausgeliehen, hat bei den Hessen einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Das teilte der Bundesligist nur einen Tag vor dem wichtigen Europa-League-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur mit.

Krösche lobt "große Mentalität"

"Rasmus besticht neben seiner fußballerischen Qualität mit seiner großen Mentalität", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Binnen kürzester Zeit sei der 27-Jährige "zu einem sehr wichtigen Teil" der Mannschaft geworden – und soll das noch lange bleiben.

Das ist auch der Wunsch von Kristensen selbst, der sich in Frankfurt laut eigener Aussage umgehend wohl gefühlt hat. "Ich habe hart dafür gekämpft, dass ich länger bei der Eintracht spielen kann, und möchte das in mich gesetzte Vertrauen mit weiterhin guten Leistungen zurückzahlen", versprach der Däne.

Sechs Millionen Euro plus Boni

Kristensen kam bislang in 38 Pflichtspielen für die Eintracht zum Einsatz, erzielte drei Tore und bereitete drei weitere vor. Der beinharte Verteidiger gilt als Aggressiv-Leader der Hessen.

Eigentlich besaß Kristensen in Leeds eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro. Die Eintracht wollte und konnte den Preis aber wohl noch drücken. Dem Vernehmen nach haben sich beide Vereine auf eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro plus die Zahlung diverser Boni verständigt.