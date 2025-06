CRAFT bleibt Ausrüster des SV Darmstadt 98

Der SV Darmstadt 98 und Ausrüster CRAFT verlängern die Zusammenarbeit, bis mindestens Ende der Saison 2029/30 werden die Hessen weiterhin vom Funktionsbekleidungs-Hersteller aus Schweden ausgerüstet. Das gaben die Lilien am Donenrstag bekannt. CRAFT wird demnach weiterhin die Spiel- und Trainingsbekleidung für die Lizenz- sowie Nachwuchsmannschaften der Lilien stellen. Auch die Fanmannschaft und die eFootballer werden in CRAFT-Klamotten an den Start gehen. "Dass CRAFT der erste Partner ist, mit dem wir zusammen ins neue Jahrzehnt gehen, ist ein wichtiges Zeichen für Kontinuität und langfristiges Zusammenarbeiten", wird Volker Harr, Vizepräsident des SV 98, in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Wir verstehen uns sowohl auf der beruflichen, als auch auf der persönlichen Ebene. Wenn es so gut passt, dann sollte man frühzeitig eine längere Partnerschaft vereinbaren. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre, schauen gemeinsam in die Zukunft und werden das Merchandising nochmal auf eine nächste Ebene heben."