Philipp Max kam am letzten Transfertag aus Eindhoven zur Eintracht.

Philipp Max kam am letzten Transfertag aus Eindhoven zur Eintracht. Bild © Imago Images

Eintracht Frankfurt empfängt beim Rennen um die Champions-League-Plätze die von Unruhe geplagte Hertha. Für Neuzugang Philipp Max gibt es noch keine Einsatzgarantie.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Bei Hertha BSC ging es vor dem Duell bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) in den vergangenen Tagen und Wochen wild zu. Erst das Aus von Geschäftsführer Fredi Bobic, anschließend viele geplatzte Transferträume am Deadline-Day. Es geht schon länger chaotisch zu beim Hauptstadtklub.

Dauer-Unruhe bei Gegner Hertha

Eintracht-Trainer Oliver Glasner gab zu: "In den 18 Monaten seitdem ich in Frankfurt bin, ist dort gefühlt immer etwas los." Dennoch will sich der Österreicher von diesen atmosphärischen Störungen beim Gegner nicht beeinflussen lassen. Er erwartet "ein heiß umkämpftes Duell" gegen den Abstiegskandidaten.

"Die Hertha hat eine kampfstarke Mannschaft, die mit Dodi Lukebakio, Marco Richter und Wilfried Kanga schnell in die Spitze spielen will", analysierte Glasner den Tabellen-17. Seine Mannschaft habe in der zurückliegenden Trainingswoche allerdings "einen guten Eindruck" hinterlassen.

Glasner gibt Max keine Einsatzgarantie

Sehr zur Freude von Glasner kam mit Philipp Max von der PSV Einhoven auf den letzten Drücker eine sinnvolle Verstärkung für die linke Seite hinzu. "Ich freue mich, dass der Transfer geklappt hat", so der Trainer.

Ob der Linksverteidiger gegen Hertha sofort starten und sein Eintracht-Debüt geben darf, ließ Glasner aber noch offen. Eine Einsatzgarantie gab er nicht: "Max hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ich weiß es aber noch nicht." Ansgar Knauff und Aurelio Buta überzeugten am vergangenen Wochenende beim Remis in München, mit Christopher Lenz gibt es eine weitere zuverlässige Alternative.

Eintracht kann aus dem Vollen schöpfen

Zum Start der vielen englischen Wochen hat Glasner also die Qual der Wahl. Mit Ausnahme von Junior Dina Ebimbe (Syndesmosebandriss), Marcel Wenig (gerade erst ins Mannschaftstraining eingestiegen) und Faride Alidou (umgeknickt, Einsatz fraglich) sind alle Akteure fit und bereit, den zweiten Heimsieg im Jahr 2023 einzufahren.