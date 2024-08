Eine Woche vor dem Saisonstart hat Eintracht Frankfurt die erste Testspiel-Pleite hinnehmen müssen. Dabei zeigten sich bei den Hessen einige Defizite.

Eintracht Frankfurt hat das letzte Testspiel vor dem Saisonstart verloren. Beim FC Valencia gab es für das Team von Trainer Dino Toppmöller am Samstagabend eine 2:3-Niederlage.

Marmoush gleicht frühe Valencia-Führung aus

Die Hausherren gingen direkt mit der ersten Chance in Führung: Die Eintracht stand hoch, Rafa Mir konnte sich im Rücken von Nathaniel Brown davonstehlen, alleine auf Kevin Trapp zulaufen und zum 1:0 vollenden. Noch nicht mal vier Minuten waren da gespielt.

Doch auch die Frankfurter meldeten sich schnell im Spiel an: Igor Matanovic ließ im Strafraum einen Gegenspieler aussteigen und wurde dann gefoult - Elfmeter. Omar Marmoush blieb cool und verwandelte zum 1:1 (8.). Die Eintracht offenbarte jedoch auch danach Schwächen in der Defensive. Nach einer Flanke kam Rasmus Kristensen gegen Hugo Duro nicht in den Zweikampf - der Spanier köpfte Valencia erneut in Führung (16.).

Valencia verschießt Foulelfmeter

In der 31. Minute stellte sich Tuta im Strafraum ungeschickt an und verursachte einen Foulelfmeter, den Pepelu allerdings über das Tor schoss. In der Offensive tat sich die Toppmöller-Elf schwer: Die besten Chancen waren jeweils direkte Freistöße von Marmoush und Farès Chaibi, die jedoch nicht den Weg ins Tor fanden (24., 45.+2).

In der zweiten Halbzeit war die Eintracht offensiv weiterhin bemüht, aber meistens harmlos. Die zunächst beste Chance hatte Matanovic, der nach mustergültiger Flanke von Mario Götze knapp am Tor vorbeiköpfte (61.). Zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten unterbrachen den Spielfluss im Anschluss immer wieder.

Siegtor kurz vor Schluss

In der 72. Minute kamen die Frankfurter dann zum erneuten Ausgleich: Ellyes Skhiri bediente Junior Dina Ebimbe, der aus halbrechter Position kompromisslos abschloss - 2:2. Am Ende holten sich die Spanier aber doch den Sieg: Nach einem Fehler des eingewechselten Aurèle Amenda tauchte Alberto Mari frei vor dem ebenfalls eingewechselten Kaua Santos auf und blieb cool. Sein 3:2 in der 87. Minute war zugleich der Endstand.

Für Eintracht Frankfurt war es im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung die erste Niederlage. Am 19. August (20.45 Uhr) geht es in der ersten Pokalrunde zu Eintracht Braunschweig.