Beim Hinspiel brachte Altmeister Makoto Hasebe Sturm-Star Harry Kane bis an den Rande der Verzweiflung. Der bittet im Rückspiel nun zur Revanche. Vorher gibt es aber lobende Worte.

Videobeitrag Video Eintracht Frankfurt – bereit für den nächsten Fight | hessenschau Sport vom 11.10.2022 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

In der 84. Minute musste es aus Harry Kane raus. Dem Sturm-Star von Tottenham Hotspur war im Frankfurter Waldstadion beim Spiel gegen die Eintracht am vergangenen Dienstag für seine Verhältnisse wenig gelungen. Kane blieb in der Champions League zum dritten Mal in Folge ohne Treffer, da bekam der Haupt-Verantwortliche dafür seinen Frust zu spüren. Der Angreifer der Engländer, der nach einem Zweikampf gemeinsam mit Makoto Hasebe zu Boden gegangen war, ließ sich zu einem Mini-Bodycheck gegen Frankfurts Abwehrchef hinreißen. Gegen den Mann also, der ihn die 84 Minuten zuvor mit einer "Weltklasse"-Leistung so genervt hatte.

Der Gala-Auftritt von Hasebe im Hinspiel der Eintracht gegen den englischen Spitzenclub Tottenham Hotspur war daher auch noch eine Woche später Thema. Am Mittwoch (ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream ) steigt nicht nur das Gruppenphasen-Rückspiel zwischen den Frankfurtern und dem Club aus dem Norden Londons – es ist gleichzeitig auch das Wiedersehen des Star-Stürmers mit dem Eintracht-Routinier. Vorhang auf für Runde zwei des Hasebe-Kane-Nahkampfes!

Videobeitrag Video Die Pressekonferenz der Eintracht vor Tottenham Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Kane: "Ich will treffen"

Vor dem Treffen auf dem Rasen gab es aber warme Worte vom Kapitän der englischen Nationalmannschaft. "Absoluten Respekt für Makoto Hasebe. Er ist ein toller Spieler mit unglaublicher Professionalität. Es war ein tolles Duell in der vergangenen Woche", sagte Kane am Dienstag im Rückblick auf die Partie in Frankfurt. "Immer dann, wenn du Champions League spielst, triffst du auf Top-Verteidiger." Ganz britischer Gentleman eben.

Hasebe gab das Lob postwendend zurück. "Ich habe im Hinspiel schon gemerkt, dass er ein Top-Spieler ist" erklärte der Japaner mit der gebotenen Form der Höflichkeit. Die Spurs hätten einfach eine enorm hohe individuelle Qualität. Aber: "Tottenham ist aber nicht nur Harry Kane. Um ihn herum gibt es mehrere Qualitätsspieler.“ Auf die muss sich die gesamte Eintracht-Defensive konzentrieren. Verteidigen, so Hasebe, könne man diese Wucht nur als Team.

Audiobeitrag Livestream Champions League live: Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt [mehr auf hr-inforadio.de ] Live Bild © hr, Imago Images Ende des Audiobeitrags

Spurs unter Druck

Denn auf dem Platz dürfte es am Mittwoch vorbei sein mit den Höflichkeiten. Tottenham steht genauso unter Druck wie die Eintracht. Verlieren die Spurs, wird es eng in der Gruppe für den Top-Favoriten. Daher gibt es auch in Richtung Eintracht eine Kampfansage von Kane. "Das wird ein wichtiges Spiel. Ich will unbedingt treffen." Makoto Hasebe wird versuchen, genau das zu verhindern.

Videobeitrag Video So international ist die Eintracht Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags